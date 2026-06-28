La hostelería espera un crecimiento de hasta el 4 % de sus ventas durante este verano

Madrid, 28 jun (EFE).- La hostelería prevé un crecimiento de entre el 3 y el 4 % de sus ventas para este verano, una temporada en la que la renta disponible de los clientes y la evolución de las temperaturas serán clave para el resultado final de la caja de unos establecimientos que emplearán a más de dos millones de personas.

En una primera estimación de la temporada una vez que ha arrancado oficialmente el verano y las vacaciones se acercan, fuentes de la patronal Hostelería de España han explicado a Efeagro que esperan un crecimiento "moderado" y "más estable", aunque inferior al de años anteriores.

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Este verano, los restaurantes harán de nuevo frente a las dificultades para encontrar y retener talento que padece el sector, si bien desde la patronal han destacado que esta temporada habrá un nuevo récord de empleo, al mantenerse por encima de los dos millones de trabajadores durante toda la campaña.

Para avanzar con este reto, Hostelería de España ha estrenado este año un portal web que unifica las ofertas del sector para cubrir las 50.000 vacantes disponibles que demandaba el sector.

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Según las últimas cifras oficiales, el sector alcanzó un máximo histórico de 2.003.393 trabajadores afiliados a la Seguridad Social en mayo, tras sumar 65.772 nuevos cotizantes mensuales.

Otro de los elementos que afectarán a los resultados del sector en verano serán las temperaturas.

El calor de nuevo hace mella en la decisión de los consumidores a la hora de elegir destino, pues de acuerdo a la patronal, en los últimos años hay una tendencia donde se nota un desplazamiento hacia regiones del norte con climas normalmente más templados.

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Al observar las previsiones desde las plataformas en línea, desde TheFork han detallado a Efeagro que, por el momento y a la espera de las reservas más próximas a los momentos de consumo, las provincias que concentran un mayor volumen de reservas de junio a septiembre son Madrid (30 %), Barcelona (23 %), Málaga (8 %), Alicante (5 %) y Mallorca (5 %), "destinos clave a nivel turístico".

En términos de crecimiento respecto al comportamiento habitual del resto del año, destacan Málaga, donde suben las reservas un 8 % en verano o Alicante donde lo hacen el 6 %.

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Ante este incremento de visitas a los restaurantes y las aglomeraciones, resulta importante mantener la atención para evitar problemas y reclamaciones.

El portavoz de la OCU, Enrique García, ha coincidido en que el verano es una época de fuerte demanda en hostelería, lo que también supone que "a mayor demanda, menos oferta y más 'abusos' en términos generales a los derechos de los consumidores".

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En ese sentido, ha recordado que los hosteleros deben informar previamente al consumidor del precio completo de los servicios, incluyendo el IVA, y los accesorios como puede ser el suplemento en terraza.

También ha resaltado que la carta debe estar obligatoriamente en papel, atendiendo a los consumidores vulnerables en referencia a la extensa práctica del código QR tras la pandemia.

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Asimismo, García ha indicado que no se deben reflejar en el tique aquellos productos que el consumidor "no ha pedido", como pueden ser unas aceitunas u otro tipo de aperitivos.

Otros conceptos que no pueden aparecer en la factura final es el agua del grifo a la que los clientes tienen derecho de forma gratuita o un pago extra de la reserva, de acuerdo a la normativa vigente; si se hiciera, se tiene que descontar del precio final.

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En cuanto al método de pago, García ha recordado que solo es obligatorio aceptar el pago en efectivo. EFE

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023578872)