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La alegría sin fin de Lo Celso, Simeone y Martínez

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Redacción Deportes, 27 (EFE).- El centrocampista Giovani Lo Celso y los delanteros Giuliano Simeone y Lautaro Martínez irradiaron este sábado felicidad por el desempeño en el triunfo de Argentina por 1-3 sobre Jordania en Arlington (Texas).

"Una emoción muy grande porque al final he podido jugar un Mundial y debuté con gol. Es emocionante porque en 2022 no me tocó jugar por una lesión. He pasado por muchos momentos y lo de hoy es inolvidable", manifestó tras el partido de la última jornada del Grupo J el centrocampista del Real Betis español.

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Lo Celso, de 30 años, anotó de tiro libre el primer gol de la Albiceleste, y también en jugada con balón parado puso la guinda Lionel Messi.

"Fue una noche completa, con Leo estuvimos hablando en el entretiempo del gol de tiro libre, y se le dio a él después. Estamos felices por él", subrayó.

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Simeone, delantero del Atlético de Madrid, confesó que a su estado de confianza durante el partido contribuyó decisivamente su padre con consejos.

"Me deja tranquilo la actuación. Me dijo mi papá que disfrutara, que sea yo mismo y confíe mucho en mí", precisó el jugador de 23 años al citar al entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone.

"Es una experiencia única e inolvidable jugar un Mundial. Todo jugador que un día juega a la pelota tiene como su gran meta representar a su país en un Mundial y yo lo hice. Es una noche inolvidable", enfatizó.

El punta del Inter italiano Lautaro Martínez anotó su primer gol en dos participaciones mundialistas. "Es lo más importante para un delantero, estoy contento porque me preparé muy bien física y mentalmente para este Mundial", manifestó.

Agregó que superada la fase de grupos, ahora "hay que disfrutar" por el desempeño colectivo, y en el individual por las marcas que ha roto Lionel Messi.

"Es el más grande", puntualizó. EFE

(fotos)

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