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Jamal Sellami: "Somos los únicos que hemos conseguido marcar a Argentina"

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Arlington (Texas, EE.UU.), 27 jun (EFE).- El seleccionador de Jordania, el marroquí Jamal Sellami, se despidió este sábado del Mundial 2026 presumiendo de haber sido el único equipo capaz de marcar un gol a Argentina en la fase de grupos.

"Somos los únicos que hemos sido capaces de marcarle en una jugada elaborada. Supimos cómo afrontarlos y cómo competir contra ellos en nuestra primera experiencia en un Mundial", afirmó Sellami en una rueda de prensa después del partido.

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"Los goles (en contra) llegaron por errores nuestros, algo que nos ocurre en todos los partidos y que al final marca diferencias", lamentó el seleccionador.

Argentina cerró la fase de grupos con tres victorias de tres, ocho goles a favor y solo uno en contra, el que anotó este sábado el jordano Mousa Al-Tamari, delantero del Stade Rennais.

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Sellami, asimismo, opinó que las selecciones candidatas a ganar el Mundial "se pueden contar con los dedos de una mano" y que Argentina "es una de las selecciones más fuertes, con excelentes jugadores en todas las líneas".

Jordania quedó fuera del Mundial en su primera participación tras caer derrotada en los tres partidos de la fase de grupos contra Austria (1-3), Argelia (1-2) y Argentina (1-3).

"Nosotros estamos fuera de la competición, pero muy orgullosos de lo que hemos mostrado", concluyó Sellami. EFE

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