Hugo Broos: "Estoy muy orgulloso de nuestro equipo aunque hayamos sido eliminados"

Inglewood (EE.UU.), 28 jun (EFE).- El seleccionador de Sudáfrica, el belga Hugo Broos, afirmó este domingo que "era un sueño" para los Bafana Bafana clasificarse a la tercera fase del Mundial 2026, pero pese a la derrota que los elimina de la competición, está "muy orgulloso" del equipo.

"Mucha gente esperaba que pudiéramos llegar a la segunda fase y lo conseguimos. Sí, estamos decepcionados, queríamos ganar, hubiera sido un milagro si podíamos llegar a tercera fase", indicó Broos en una rueda de prensa posterior al encuentro.

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El técnico matizó aun así que tampoco deberían estar demasiado decepcionados, ya que el combinado africano ha hecho historia en este Mundial.

"Lo que hemos hecho ha estado muy bien y yo estoy muy orgulloso de mi equipo", agregó.

Broos reflexionará en los próximos días acerca de su futuro al frente de la selección africana y dejó entrever que, a sus 74 años, esta podría ser su última Copa del Mundo.

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Tras desearle lo mejor a Canadá en las siguientes fases, reconoció que Sudáfrica tenía ganas de enfrentar a Marruecos por la carga histórica que suponía el duelo entre dos naciones africanas en octavos de final.

"Era un sueño clasificar a la tercera fase y enfrentarnos a Marruecos o Países Bajos", indicó el técnico, resignado de no poder llevar a cabo ese sueño mundialista, y avisó que Canadá "puede dar la sorpresa" en ese encuentro.

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Broos calificó de exitoso el paso de la selección africana por el torneo. "Nadie se esperaba que llegáramos a la segunda fase, y obvio es un nivel superior al que tenemos en nuestra competición local", explicó.

"Estoy muy orgulloso de nuestro equipo, lo hemos hecho muy bien, aunque hayamos sido eliminados", sentenció. EFE