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Estabilizado el incendio de Ezcabarte (Navarra), aún con puntos calientes en el perímetro

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Pamplona, 28 jun (EFE).- El incendio que comenzó el jueves en Ezcabarte (Navarra) se ha dado por estabilizado, según ha indicado este domingo la presidenta dela Comunidad Foral, María Chivite, quien ha explicado que en este momento no hay frentes activos, aunque sí hay puntos calientes cerca del perímetro.

"Hoy tenemos mejores noticias. El incendio se da por estabilizado. No hay en este momento frentes activos, aunque sí todavía tenemos puntos calientes cerca del perímetro", ha declarado Chivite en su visita de hoy al Puesto de Mando Avanzado, situado en Unzu.

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"Por lo tanto, esto va a requerir que sigan trabajando durante unos cuantos días más para que estos puntos calientes acaben de extinguirse totalmente", ha añadido.

Ha destacado que la situación de temperaturas y de humedad en la zona del incendio y en el conjunto de Navarra "ha mejorado".

En ese sentido, ha añadido que se levantan "desde ya mismo todas las restricciones que había tanto para labores agrícolas como forestales en el conjunto de la comunidad".

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Chivite ha puesto en valor "la buena coordinación que ha habido entre todos los actores, empezando por bomberos, Protección Civil, forestales, los sanitarios que hemos tenido aquí, Bidean, Policía Foral, Guardia Civil, también los agricultores que intervinieron desde el minuto uno".

La presidenta, asimismo, se ha referido a los alcaldes y al Gobierno de España.

"La previsión para los próximos días, al menos para hoy, media tarde, incluso mañana, es que haya más humedad. Por lo tanto, eso les ayudará también a los profesionales a terminar de atajar bien este incendio ante posibles subidas de temperaturas que haya más adelante", ha comentado.

El incendio comenzó en la tarde del jueves y se estima que ha quemado 400 hectáreas. EFE

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