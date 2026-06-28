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El Sindicato Ferroviario convoca una huelga mañana en Renfe y se cancelan unos 320 trenes

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Madrid, 28 jun (EFE).- El Sindicato Ferroviario convoca este lunes la primera de las dos jornadas de huelga de 24 horas que ha anunciado, coincidiendo con la operación salida de las vacaciones de verano, y que mañana conllevará la cancelación de 320 trenes de alta velocidad, larga y media distancia.

El sindicato denuncia el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en noviembre de 2023 entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la representación legal de los trabajadores que permitieron la desconvocatoria de la huelga prevista en Renfe, y el "abandono premeditado" del servicio de Mercancías.

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Tras la jornada de huelga de este lunes seguirá una segunda el próximo 15 de julio.

En base a la resolución de servicios mínimos decretada por el Ministerio para este lunes, de los 360 trenes de alta velocidad y larga distancia programados se suspende la circulación de 98 y de los 642 de media distancia, se cancelan 222, así que entre los de alta velocidad y larga distancia y los de media se suspenden 320.

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Con todo ello, circularán en servicios mínimos 262 trenes de alta velocidad y larga distancia y 420 de media distancia.

Transportes ha fijado unos servicios mínimos del 73 % de los trenes de alta velocidad y un 65 % de los trenes de media distancia.

Los servicios mínimos en el caso de los cercanías de Madrid, Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León, Sevilla, Cádiz, Málaga, Valencia, Murcia y Zaragoza se establecen en el 75 % en las horas punta y en el 50 % el resto de horarios.

El Ministerio destaca el "especial trastorno" que puede conllevar para los viajeros la huelga convocada este lunes, de gran movimiento al coincidir la movilidad de un día laborable con el término del fin de semana en un mes estival, lo que origina un importante incremento de desplazamientos.

El Sindicato Ferroviario denuncia la vulneración del compromiso de mantenimiento de las condiciones socio laborales de la plantilla en el proceso de búsqueda de un socio estratégico en Renfe Mercancías y que la dirección de la operadora decidiese sacar a licitación el mantenimiento de las locomotoras de la serie 333.3, que se venían manteniendo con personal propio.

Esta situación, considera, minoró la carga de trabajo de las bases de mantenimiento de Renfe y está teniendo consecuencias "graves" sobre las condiciones de trabajo de la plantilla.

Además, entiende que se está incumpliendo también lo acordado respecto al incremento del volumen de negocio de Renfe Mercancías, la coordinación de esa sociedad con Renfe Ingeniería y Mantenimiento, y el mantenimiento de las cargas de trabajo dentro del grupo.

El Sindicato Ferroviario asegura que la dirección de la operadora ferroviaria les ha anunciado la decisión de cerrar definitivamente el taller de material remolcado de Miranda de Ebro.

Además, critica que no se haya informado a los sindicatos del contenido del acuerdo entre Renfe y Medway y la posible afectación a las condiciones laborales del personal.

Toda esta situación, agrega, supone una "grave amenaza" para la plantilla de Renfe y genera un clima de incertidumbre ante las consecuencias de la privatización de Renfe Mercancías a través de la creación de una sociedad al 50 % con Medway, "sin ningún tipo de garantías para la plantilla". EFE

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