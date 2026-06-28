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Desarrollan un prototipo de videojuego para acompañar a nuevos pacientes en diálisis

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Barcelona, 28 jun (EFE).- El Consorcio Sanitario Alt Penedès-Garraf (CSAPG) y la empresa GooApps han creado un prototipo de videojuego para acompañar y mejorar el estado de ánimo de los nuevos pacientes en diálisis en el inicio de este tratamiento.

El prototipo de juego, llamado 'Onboarding Diàlisi' y desarrollado en formato de aplicación para móvil, pretende mejorar la experiencia, la motivación y el ánimo de las personas en tratamiento, así como potenciar la educación, tanto de pacientes como de familiares y cuidadores, sobre los hábitos para mejorar la adherencia al tratamiento, ha explicado el Departamento de Empresa y Trabajo en un comunicado emitido este domingo.

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La colaboración entre el CSAPG y GooApps ha sido fruto de unos encuentros empresariales organizados por ACCIÓ, la agencia para la competitividad de las empresas de la Generalitat de Cataluña.

"Con esta solución queremos acompañar, enseñar y caminar con los pacientes en diálisis, y si aprendemos juntos, convivimos mejor con la enfermedad renal", ha señalado la subdirectora médica del CSAPG, Itziar Navarro.

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El videojuego plantea un recorrido interactivo de cuatro etapas que, mediante un personaje, los pacientes van completando para familiarizarse con el proceso de diálisis.

El CSAPG prevé que el impacto de este juego en las unidades de diálisis sea escalable en un futuro a todo el sistema de salud: "Más allá de los hospitales, hay más de 300 centros y unidades de diálisis en toda España y más de 800 en toda Europa; con esto nos podemos hacer una idea de su proyección", ha agregado Navarro. EFE

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