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Christiansen: "Cero puntos, cero goles, pero la imagen de Panamá ha sido muy buena"

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East Rutherford (EE.UU.), 27 jun (EFE).- El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, afirmó este sábado que la imagen que ha dado su equipo al mundo ha sido "muy buena", a pesar de que hayan sido eliminados en la fase de grupos sin puntos ni goles a favor.

"No hemos ganado, cero puntos, cero goles, pero la imagen de Panamá para el mundo ha sido muy buena", dijo el técnico en la rueda de prensa tras perder por 0-2 ante Inglaterra en la última jornada del Grupo L, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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Panamá acabó la fase de grupos con pleno de derrotas, tras caer también ante Ghana y Croacia por idéntico resultado (0-1).

"No hay duda de que a mí me gusta ganar y ser ambicioso, y como he comentado con anterioridad, tenía la esperanza de hacer buenos partidos y sacar puntos, pero no ha podido ser", señaló.

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El preparador hispano-danés se mostró, sin embargo, "orgulloso" de la plantilla canalera y subrayó que, en su opinión, Panamá ha hecho un Mundial 2026 "muy digno".

"Desde mi punto de vista han hecho un mundial espectacular y ojalá les salgan muchas novias a estos jugadores", declaró.

Christiansen destacó que el elenco estuvo "compacto" y "ordenado" contra los ingleses, pero que les faltó contundencia en el ataque.

"Hay que recordar a quién nos hemos enfrentado. Inglaterra ha hecho una presión muy intensa durante todo el partido y cuando recuperábamos, perdíamos demasiado pronto el balón", analizó.

También lamentó la ausencia por lesión de Adalberto Carrasquilla, centrocampista del Pumas mexicano, en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026.

"Fue una pena, pero ahora lo más importante es que se recupere, que haga buena pretemporada y que se presente para lo que viene con la selección", expresó.

También reveló que Carrasquilla parecía que iba a llegar a tiempo, pero tuvo un "retroceso" en su proceso de recuperación que le impidió poder jugar con la absoluta en la fase de grupos. EFE

(foto)

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