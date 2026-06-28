Canadá y Sudáfrica empatan 0-0 al descanso

Inglewood (EE.UU.), 28 jun (EFE).- Las selecciones de Canadá y Sudáfrica, que salvó un gol bajo palos por el defensa Aubrey Modiba en el tramo final del primer tiempo, igualan sin goles al descanso del partido de este domingo, que abre los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

En los instantes finales de la primera parte, Canadá reclamó un penalti. EFE