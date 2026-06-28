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Awa Fam aporta 21 puntos, su récord en la WNBA, al segundo triunfo seguido de las Storm

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Boston (EE.UU.), 28 jun (EFE).- Awa Fam firmó este sábado su mejor marca anotadora en la WNBA con 21 puntos en el triunfo de las Seattle Storm por 105-90 ante las Atlanta Dream, la segunda victoria consecutiva del equipo de la pívot española.

Fam sumó sus 21 puntos con un excelente 8 de 9 en tiros de campo (88,9%), incluido un magnífico 5 de 6 en triples (83,3%). La valenciana también atrapó un rebote, dio una asistencia y puso un tapón en casi 28 minutos en cancha.

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Su compañera Flau'jae Johnson, también 'rookie' fue con 24 puntos y 11 rebotes la mejor jugadora de las Storm, mientras que Natisha Hiedeman aportó 20 puntos y la francesa Dominique Malonga otro doble-doble con 16 puntos y 11 rebotes.

Para las Dream, Angel Reese se quedó en 17 puntos y 9 rebotes, por los 27 puntos de Rhyne Howard, la máxima anotadora del partido.

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La de este sábado frente a las Dream es el segundo triunfo seguido de las Storm tras el logrado el jueves contra las New York Liberty por 99-88, con 15 puntos de Awa Fam. Estos dos triunfos llegan tras haber acumulado once derrotas consecutivas.

Las Storm, con un balance de 5-15, son penúltimas en la tabla de la WNBA, a cuatro victorias de las posiciones de 'playoff'. La clasificación la encabezan las Minnesota Lynx (14-4), seguidas de las vigentes campeonas, Las Vegas Aces (13-5). EFE

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