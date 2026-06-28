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Argentina primera con pleno de victorias; Austria segunda y Argelia tercera en el Grupo J

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Redacción Deportes, 27 jun (EFE).- La selección de Argentina terminó este sábado en el primer lugar del Grupo J con pleno de victorias, Austria se aseguró la segunda plaza y Argelia entró a los dieciseisavos como una de las ocho mejores terceras.

La Albiceleste, que jugará en dieciseisavos de final ante Cabo Verde el próximo 3 de julio en Miami, llegó a los nueve puntos tras imponerse por 1-3 a Jordania con tantos de Giovanni Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi en un partido jugado en Dallas.

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Messi, goleador del Mundial con seis tantos y máximo anotador de la historia de los Mundiales ahora con 19, entró de cambio en el minuto 59, tal como lo había anticipado Lionel Scaloni en rueda de prensa.

Austria, con cuatro enteros, se quedó con la segunda plaza al empatar 3-3 con Argelia en Kansas City y será el rival de España el 2 de julio en Los Ángeles.

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Argelia pasó como tercera al sumar las mismos cuatro unidades que Austria, pero con una diferencia de -2, y se verá las caras con Suiza el 2 de julio en Vancouver.

Jordania, en su primera participación mundialista, culminó última del Grupo J sin puntos. EFE

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