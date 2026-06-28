Ancelotti muestra su solidaridad al pueblo venezolano tras terremotos

Houston (EE.UU.), 28 jun (EFE).- El italiano Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, manifestó este domingo su solidaridad y la de su equipo para el pueblo venezolano, sacudido por dos sismos que causaron más de 1.400 fallecidos.

"Todos nosotros queremos mostrar nuestra solidaridad al pueblo venezolano que está pasando un periodo difícil, muy complicado, y queremos mostrar nuestra solidaridad", afirmó Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido de dieciseisavos de final del Mundial, en Houston contra Japón.

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Venezuela fue sacudida por dos sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, que tuvieron lugar el pasado miércoles y dejaron hasta ahora 1.450 fallecidos y al menos 50.000 desaparecidos, según cifras oficiales. EFE

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