0-0. Colombia y Portugal se van al descanso sin abrir el marcador en Miami

Redacción Deportes, 27 jun (EFE).- Las selecciones de Colombia y Portugal empatan 0-0 este sábado al descanso del partido por la tercera jornada del grupo K del Mundial 2026 que se disputa en Miami. EFE

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