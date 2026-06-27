Vox incluye en su programa derogar una decena de leyes, vivienda e igualdad entre ellas

Madrid, 27 jun (EFE).- Vox quiere derogar al menos una decena de leyes y normas dentro de su programa para eliminar la burocracia institucional, en ellas algunas de carácter económico como la ley de vivienda o la última reforma laboral y otras que entiende puramente ideológicas como las de igualdad y cambio climático.

El partido de Santiago Abascal incluye la eliminación de esta legislación en el documento sobre "desregulación" que, con el lema "¡Al grano!, una vida más fácil", presenta este sábado, que ya ha empezado aplicar en la comunidades autónomas donde forma gobierno con el PP y que pretende extender a todo el país.

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Vox cree que acumular leyes y normativas, "hiperregulación" en su lenguaje, lastra la prosperidad de familias, empresas y trabajadores y supone un coste de 90.000 millones de euros anuales, por lo que apuesta por derogar leyes, devolver competencias al Estado para armonizar reglas, eliminar obligaciones que entiende ideológicas o innecesarias y simplificar la vida de ciudadanos, empresas y autónomos.

Vox se impone como obligación derogar tres normas por cada una nueva, que debe ser "lo menos restrictiva y costosa posible", y entre las que quiere eliminar figuran las de vivienda, cambio climático, reforma laboral, igualdad y LGTBI en empresas, residuos, movilidad sostenible y atención a la clientela, entre otras.

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Además pretende reformar leyes fiscales, industriales, de suelo, edificación, educación ambiental, sector eléctrico y de protección de datos, así como revisar toda la normativa de protección social para anteponer a los españoles - "prioridad nacional" - y limitar la inmigración.

La propuesta también atañe a la normativa europea sobre la que exigen la reforma o eliminación de cuestiones como el pacto verde, acuerdos comerciales, directivas de sostenibilidad, eficiencia energética o permisos de trabajo para extranjeros.

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- Uso "masivo" de inteligencia para automatizar trámites, detectar duplicidades y simplificar el lenguaje administrativo.

- Base de datos única para toda la administración.

- Silencio administrativo positivo y declaración responsable.

- Leyes de mercado abierto y armonización: lo que es legal en una comunidad también lo es en toda España.

- Fin de la obligación de cita previa.

- Fin del 'gold-plating': no se añaden exigencias adicionales a las que impone la normativa europea.

- Protección de datos en mínimos: solo lo que exige la Unión Europea.

1. Empresas y trabajo:

- Derogación de la "burocracia ideológica disfrazada de progreso": planes de igualdad, LGTBI, desconexión digital y movilidad sostenible obligatorios.

- Simplificación de la prevención de riesgos laborales para las pequeñas empresas.

- Eliminar trámites para la creación de empresas.

- Fin de la "trampa de los 50 empleados": una pyme que pasa de 49 a 50 trabajadores se convierte en un "monstruo burocrático".

- Fin del registro horario obligatorio universal.

- Expediente administrativo único para empresas.

- Libertad para el comercio en promociones, rebajas y campañas.

- Fin de la doble licencia comercial y armonización del etiquetado y envasado.

2. Energía e industria:

- Apostar por la soberanía energética y, en especial, por la energía nuclear.

- Eliminar trabas a la inversión en redes eléctricas y acelerar la tramitación de infraestructuras.

- Tramitación "exprés" para almacenamiento energético y bombeo hidráulico.

- Mejor gestión del agua, priorizando la interconexión de cuencas.

- Una sola evaluación ambiental por proyecto, con plazo cerrado y consecuencias para la administración si incumple.

- Actualización de ley de industria y eliminación de duplicidades y exigencias medioambientales "innecesarias".

3. Sector primario:

- Revisión de toda la normativa agrícola y ganadera (PAC, cuaderno digital, riego, fitosanitarios, bienestar animal,...).

4. Vivienda:

- Derogación de la ley de viviendas y otras normativas que dificulten la construcción y el acceso a la vivienda.

- Simplificación de trámites urbanísticos.

- Reducción de impuestos y cargas administrativas. EFE

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