Una pieza sonora en una casa indiana acerca la emigración a América Latina en el siglo XIX

Logroño, 27 jun (EFE).- Una pieza ambiental sonora, compuesta por sonidos del tic tac del reloj, las campanas de la iglesia, las aves o los barcos de vapor, forman parte de una exposición, instalada en una casa indiana en la localidad riojana de Viniegra de Abajo, que visibiliza el fenómeno de la emigración en la sierra de La Rioja a mediados del siglo XIX a América Latina.

La exposición, titulada 'Volver', se ha inaugurado este sábado y está organizada por el Espacio ArteVACA, con el apoyo del Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Viniegra de Abajo, ha informado a EFE el impulsor de este proyecto artístico, Pablo Bernáldez.

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Los artistas riojanos Félix Reyes y Rosa Castellot han creado la muestra, que permanecerá instalada hasta mayo de 2027, y en la que plantean una reflexión sobre la emigración, el retorno y la identidad desde una mirada contemporánea.

Castellot ha explicado que, cuando se les propuso este proyecto sobre una casa indiana, el espacio les dio la pista de lo que iban a reflejar, cómo visibilizar la vida y testimonios de las familias emigrantes en búsqueda de nuevas oportunidades y el posterior regreso de los indianos.

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Para dar contenido a esta idea, había que crear "sonidos" que fueran testimonio de lo que significó la emigración en estos pueblos de la sierra y, en particular, en esta casa indiana.

Una familia emigrante

"Nuestra idea era recordar cómo eran los pueblos de la sierra riojana a mediados del siglo XIX", por lo que en este proyecto sonoro se incluyó la vida de una familia emigrante, el sentimiento de la marcha, la alegría de salir del pueblo serrano en búsqueda de oportunidades, la inquietud que generaba o el regreso, con el paso de los años, ha detallado esta artista.

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Junto a esta pieza sonora ambiental, este proyecto expositivo incorpora una videoproyección y una instalación fotográfica basada en el archivo de Rufino Matute, indiano riojano que en los años veinte del siglo pasado documentó con su cámara la evolución social tras su regreso de Chile, ha informado Castellot.

La artista ha valorado la posibilidad de contar con este archivo para la muestra, así como el apoyo facilitado por la Casa de la Imagen de La Rioja, que dirige Jesús Rodríguez Rocandio, y que ha permitido completar este proyecto expositivo.

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Junto a todo ello, la exposición también recoge esculturas y dibujos de Félix Reyes y Rosa Castellot, quienes, además de concebir las piezas sonora y fotográfica, han contado con la colaboración de su hija Marga, su yerno Fernando Reyes.

Castellot, quien junto a Félix Reyes atesoran los máximos galardones a las artes y la cultura en La Rioja, ha relatado cómo tuvieron que abandonar su lugar de procedencia, ella Madrid y él Gran Canaria, para construir un futuro en La Rioja, donde encontraron acogida y desarrollaron su proyecto de vida y han desarrollado su carrera artística.

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Bernáldez, a este respecto, ha explicado que esta es también la razón por la que pensó que ambos artistas podían encajar para desarrollar esta exposición en el Espacio ArteVACA, que es la casa de sus familiares indianos.

Ha agradecido la colaboración de Félix Reyes y Rosa Castellot para formar parte de la exposición, con la que ha querido visibilizar y reflejar la vida de muchas familias serranas que emigraron a finales del siglo XIX y principios del XX en búsqueda de prosperidad, entre ellas, su familiares. EFE

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