Espana agencias

Un menor de 14 años atropella a un policía local en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

Guardar
Google icon

Cádiz, 27 jun (EFE).- Los sindicatos de la Policía Local de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) han denunciado que un menor de 14 años atropelló, presuntamente de forma intencionada, con una motocicleta a un agente durante una intervención policial, unos hechos por los que, según el comunicado sindical, se le atribuyen un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad y otro contra la seguridad vial.

Según han informado los sindicatos en un comunicado conjunto, los hechos ocurrieron sobre las 18:00 horas el pasado jueves en la calle Molinillo, donde una patrulla observó una motocicleta con dos ocupantes circulando en dirección prohibida.

PUBLICIDAD

Los agentes dieron el alto al vehículo después de que el conductor detuviera inicialmente la marcha unos metros antes del coche patrulla, y cuando uno de los policías descendió para proceder a su identificación, el conductor aceleró bruscamente y embistió al agente.

El policía cayó al suelo y sufrió diversas lesiones, por las que fue trasladado al Hospital Virgen del Camino, en Sanlúcar.

Como consecuencia del impacto también cayó al suelo el acompañante de la motocicleta, de 13 años.

El conductor emprendió la huida y la motocicleta perdió la placa de matrícula, lo que permitió su rápida identificación.

Posteriormente, el conductor, un menor de 14 años, se presentó en la Jefatura de la Policía Local acompañado de un familiar.

Según el comunicado, al agresor se le atribuyen un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad y otro contra la seguridad vial, por lo que las diligencias han sido remitidas a la Fiscalía de Menores.

PUBLICIDAD

La motocicleta quedó intervenida y trasladada al depósito municipal al carecer del seguro obligatorio y de la inspección técnica de vehículos (ITV).

A raíz de este suceso, los sindicatos han denunciado la falta de efectivos de la Policía Local de Sanlúcar y han asegurado que existen 16 plazas vacantes en la plantilla y que, en determinados turnos, la ciudad, de 70.000 habitantes, queda atendida por una única patrulla formada por dos agentes.

Los representantes sindicales califican la situación de "absolutamente insostenible" y aseguran que los hechos evidencian "la extrema vulnerabilidad" en la que desarrollan su trabajo los policías locales.

Asimismo, atribuyen al Gobierno municipal un "deterioro constante" del servicio y reclaman la convocatoria de una oferta de empleo público, el refuerzo urgente de la plantilla y una mayor dotación de medios humanos y materiales.

Además, exigen que la alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda, Carmen Álvarez, "asuma su responsabilidad política" por una situación que, a su juicio, "nunca debió producirse". EFE

pec/av/sgb

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Todos los cortes de tráfico y restricciones en Madrid por el Orgullo 2026

Del domingo 28 de junio al domingo 5 de julio, en la ciudad se van a llevar a cabo medidas especiales en la circulación de los vehículos

Todos los cortes de tráfico y restricciones en Madrid por el Orgullo 2026

Un hombre mata a su pareja, una mujer de 44 años, en Mairena de Alfarafe (Sevilla): han encontrado a la víctima con heridas de arma blanca

El presunto autor, su pareja de 44 años, se encuentra hospitalizado en estado grave por heridas que él mismo se ha provocado

Un hombre mata a su pareja, una mujer de 44 años, en Mairena de Alfarafe (Sevilla): han encontrado a la víctima con heridas de arma blanca

Quemaduras, intoxicaciones y alteraciones neurológicas: los peligros para la salud de un incendio forestal

Sanidad publica su primera guía de recomendaciones sanitarias ante el fuego

Quemaduras, intoxicaciones y alteraciones neurológicas: los peligros para la salud de un incendio forestal

Haifaa al-Mansour, la mujer que cambió el cine de Arabia Saudí: “La vergüenza es un arma en Oriente Medio. Lo triste es que las mujeres acaben adoptando esa mentalidad”

La primera directora del país estrena este 26 de junio ‘La mujer sin nombre’, un thriller con el que vuelve a cuestionar el papel de las mujeres en la sociedad saudí

Haifaa al-Mansour, la mujer que cambió el cine de Arabia Saudí: “La vergüenza es un arma en Oriente Medio. Lo triste es que las mujeres acaben adoptando esa mentalidad”

Fin de semana de temperaturas muy altas y tormentas aisladas: la Aemet pone en alerta a seis comunidades autónomas

Tras la ola de calor, vuelven a subir los termómetros en buena parte del país, con valores que pueden llegar a los 38 grados

Fin de semana de temperaturas muy altas y tormentas aisladas: la Aemet pone en alerta a seis comunidades autónomas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre mata a su pareja, una mujer de 44 años, en Mairena de Alfarafe (Sevilla): han encontrado a la víctima con heridas de arma blanca

Un hombre mata a su pareja, una mujer de 44 años, en Mairena de Alfarafe (Sevilla): han encontrado a la víctima con heridas de arma blanca

El inesperado mensaje que recibió Zapatero mientras revisaba toda su documentación: “Hoy ha aparecido esta factura. ¿Puedes preguntarle si es real?”

Los socios del Gobierno consiguen que Sánchez levante su bloqueo a la ley de nacionalidad para los saharauis antes del parón veraniego: “Está cediendo”

Cinco españoles muertos mientras 14 siguen bajo los escombros: todavía hay 119 desaparecidos tras el doble terremoto en Venezuela

El Gobierno de Canarias confirma el fallecimiento de Isabel Jara, delegada en Venezuela, en el doble seísmo de Caracas

ECONOMÍA

El teletrabajo se diluye en España: las empresas recortan esta opción en las nuevas ofertas, en un momento en que los empleados lo valoran más que nunca

El teletrabajo se diluye en España: las empresas recortan esta opción en las nuevas ofertas, en un momento en que los empleados lo valoran más que nunca

Una generación sin casa: solo uno de cada diez jóvenes menores de 25 años consigue comprar una vivienda en España

No, el casero no puede prohibir que el inquilino reciba visitas en la vivienda alquilada (pero hay una excepción): esto es lo que dice la ley

El Gobierno amenaza a las CCAA del PP con cancelar las transferencias de julio si mantienen su batalla legal por las VPO

El Gobierno incumple las reglas y sigue pagando las pensiones con préstamos: la deuda de la Seguridad Social supera los 126.000 millones

DEPORTES

El VAR amarga el ‘Orgullo’ de Irán en el último minuto y clasifica a Egipto que hace historia: los goles y el resumen, en vídeo

El VAR amarga el ‘Orgullo’ de Irán en el último minuto y clasifica a Egipto que hace historia: los goles y el resumen, en vídeo

Bélgica despierta a tiempo y firma una manita para liderar el grupo G: el resumen y los goles, en vídeo

Un árbitro “bastante permisivo”, muchos “palos” y una Uruguay “leñera” llevan a España al límite

Una España sin brillo expulsa del Mundial a Uruguay y esquiva a Argentina en dieciseisavos

Baena le dedica su primer gol en un Mundial a María, su mayor fan: “Ella me ha ayudado a que ese balón entrase”