Un menor de 14 años atropella a un policía local en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

Cádiz, 27 jun (EFE).- Los sindicatos de la Policía Local de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) han denunciado que un menor de 14 años atropelló, presuntamente de forma intencionada, con una motocicleta a un agente durante una intervención policial, unos hechos por los que, según el comunicado sindical, se le atribuyen un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad y otro contra la seguridad vial.

Según han informado los sindicatos en un comunicado conjunto, los hechos ocurrieron sobre las 18:00 horas el pasado jueves en la calle Molinillo, donde una patrulla observó una motocicleta con dos ocupantes circulando en dirección prohibida.

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Los agentes dieron el alto al vehículo después de que el conductor detuviera inicialmente la marcha unos metros antes del coche patrulla, y cuando uno de los policías descendió para proceder a su identificación, el conductor aceleró bruscamente y embistió al agente.

El policía cayó al suelo y sufrió diversas lesiones, por las que fue trasladado al Hospital Virgen del Camino, en Sanlúcar.

Como consecuencia del impacto también cayó al suelo el acompañante de la motocicleta, de 13 años.

El conductor emprendió la huida y la motocicleta perdió la placa de matrícula, lo que permitió su rápida identificación.

Posteriormente, el conductor, un menor de 14 años, se presentó en la Jefatura de la Policía Local acompañado de un familiar.

Según el comunicado, al agresor se le atribuyen un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad y otro contra la seguridad vial, por lo que las diligencias han sido remitidas a la Fiscalía de Menores.

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La motocicleta quedó intervenida y trasladada al depósito municipal al carecer del seguro obligatorio y de la inspección técnica de vehículos (ITV).

A raíz de este suceso, los sindicatos han denunciado la falta de efectivos de la Policía Local de Sanlúcar y han asegurado que existen 16 plazas vacantes en la plantilla y que, en determinados turnos, la ciudad, de 70.000 habitantes, queda atendida por una única patrulla formada por dos agentes.

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Los representantes sindicales califican la situación de "absolutamente insostenible" y aseguran que los hechos evidencian "la extrema vulnerabilidad" en la que desarrollan su trabajo los policías locales.

Asimismo, atribuyen al Gobierno municipal un "deterioro constante" del servicio y reclaman la convocatoria de una oferta de empleo público, el refuerzo urgente de la plantilla y una mayor dotación de medios humanos y materiales.

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Además, exigen que la alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda, Carmen Álvarez, "asuma su responsabilidad política" por una situación que, a su juicio, "nunca debió producirse". EFE

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