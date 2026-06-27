Un incendio cercano a las vías interrumpe la circulación de trenes entre Girona y Maçanet

Barcelona, 27 jun (EFE).- Un incendio cercano a las vías de la estación de Girona ha llevado a cortar esta tarde la circulación de los trenes de las líneas RG1 y R11 entre Girona y Maçanet-Massanes (Girona), según ha informado Rodalies, que ha establecido un servicio alternativo por carretera entre ambos puntos.

Los Bomberos de la Generalitat han pedido que se restrinja el paso de trenes por la zona, ha indicado Protección Civil, que ha activado el plan Ferrocat en fase de prealerta.

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Rodalies ha advertido de que los convoyes pueden permanecer parados en las líneas afectadas y que aumentarán los tiempos de recorrido a medida que los trenes se acerquen al tramo afectado.

Ayer por la tarde ya estuvo también interrumpido el paso de trenes entre Girona y Flaçà durante cerca de media hora por un fuego cercano a las vías. EFE

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