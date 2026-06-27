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Técnico de Sudáfrica asegura que no van a tener "ni un segundo de paz" con Canadá

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Los Ángeles (EE.UU.), 27 jun (EFE).- El seleccionador de Sudáfrica, el belga Hugo Broos, alabó este sábado a Canadá, su rival de este domingo en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, al asegurar que será un equipo muy difícil de superar por sus buenas condiciones y habilidades.

Canadá "es un equipo muy físico. Van a por todas desde el primer momento y durante los 90 minutos (...) No vamos a tener ni un segundo de paz porque están constantemente encima del balón", afirmó Broos en rueda de prensa.

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A su vez, dejó claro que los Bafana Bafana, como se les conoce a los sudafricanos, no se conformarán con lo alcanzado hasta ahora y que saldrán a buscar la victoria frente a los canadienses sin complejos ni temor a la exigencia física.

"Todo el mundo quiere jugar mañana para ganar. Ya estamos haciendo historia, pero imaginen lo que sería para la Bafana Bafana pasar a la tercera ronda", indicó el técnico en una rueda de prensa previa al encuentro en el Estadio de Los Ángeles.

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Aunque el equipo haya logrado el pase a dieciseisavos, el técnico belga descartó cualquier tipo de conformismo en el vestuario africano tras haber superado la primera etapa del torneo.

Broos recordó lo difícil que ha sido llegar hasta este punto de la competición, como parte de una transformación requirió apostar por un plantel poco convencional que generó críticas en su momento.

"Convocaba a jugadores de equipos pequeños, de divisiones inferiores y me decían que no, que tenía que apostar por los de grandes equipos (...) Luego ya llegamos a la Copa Africana de Naciones y es ahí cuando abrieron los ojos y la gente se dio cuenta de ese trabajo", afirmó.

Para Broos, el Mundial está siendo "muy agotador" para el equipo, que tiene que viajar a diferentes zonas con distintos husos horarios, una tarea para la que requiere de mucho tiempo para adaptarse.

Aun así, considera que pese a todos los esfuerzos, "para este equipo es muy importante estar en estos torneos porque es algo completamente diferente".

"Al final nosotros estamos en África y los jugadores no tienen la oportunidad de tener encuentros como los que tenemos en este mundial", explicó.

"Mañana vamos a luchar por ello durante los 90 minutos, al igual que hemos hecho en los partidos anteriores, y vamos a demostrar que tendremos un resultado positivo y que podremos clasificarnos", sentenció Broos, quien dejó en el aire si este iba a ser su último Mundial como seleccionador. EFE

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