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Santi Rodríguez se despide de la secretaría general reivindicando la recuperación del PPC

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Barcelona, 27 jun (EFE).- El secretario general saliente del PP catalán, Santi Rodríguez, se ha despedido este sábado del cargo reivindicando la recuperación del partido tras una etapa "muy crítica" y ha puesto en valor la situación actual de la formación.

En la presentación del informe de gestión durante el XVI congreso del PP catalán, Rodríguez ha recordado que cuando accedió al cargo, en marzo del 2021, el partido tenía una "representación impropia del PP, de un partido de gobierno", con solo tres diputados en el Parlament, dos en el Congreso y 66 concejales en 36 municipios.

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Rodríguez ha explicado el trabajo llevado a cabo para recuperar la implantación territorial y ha señalado que las elecciones municipales de 2023, en la que triplicó el número de ediles y logró mayorías absolutas en Badalona (Barcelona) o Castelldefels (Barcelona), fueron el punto de inflexión con el que el partido dejó atrás la etapa de "resistencia" y abrió un nuevo periodo de "proyección de futuro".

Posteriormente, vinieron las elecciones generales, en las que también triplicó representación, y más tarde las catalanas, donde el PP pasó de tener tres diputados -la menor representación de la historia del partido en el Parlament- a quince.

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"Todos estos resultados han sido posibles gracias a la unidad y el esfuerzo de todos vosotros", ha señalado Rodríguez, que ha enfatizado que quieren más candidaturas, concejales y diputados para ser "determinantes" en el Parlament y para llevar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la Moncloa.

Más allá del trabajo político, Rodríguez también ha subrayado que durante esta travesía del desierto tuvo que afrontar una difícil situación económica, derivada de la caída de ingresos por la poca representación institucional.

En este sentido, ha recordado que las primeras semanas como secretario general tuvo que ir a firmas créditos, hacer despidos -por los que ha pedido disculpas- e incluso poner a la venta la sede del partido, que finalmente se pudo conservar gracias a una renegociación de la hipoteca. EFE

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