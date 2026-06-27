Sánchez defiende sus avances y recalca que España será mejor en 2031 con gobierno del PSOE

Madrid, 27 jun (EFE).- El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado que es consciente de que no se ha avanzado lo suficiente para acabar con la corrupción en la vida política, pero ha recalcado que se ha avanzado en los últimos ocho años y que España será un país aún mejor en 2031 con un gobierno progresista.

Así lo ha defendido Sánchez al principio de su intervención en el Comité Federal del PSOE, que ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los terremotos de Venezuela y el compromiso del también presidente del Gobierno con los españoles afectados y con la reconstrucción del país.

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El líder de los socialistas ha incidido en que España ha vivido desde que entró en el gobierno uno de los mejores momentos de su historia democrática reciente.

Esto no significa, ha precisado, que el PSOE ignore los problemas, como el de la vivienda, pero sí rechaza por "irreal" el discurso "apocalíptico" del PP y Vox.

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Según Sánchez, España va a ser también un país mejor en 2027 y lo seguirá siendo en 2031 "con cuatro años más de gobierno progresista". EFE

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