Sainz y Alonso, eliminados en la primera ronda (Q1) de la calificación

Redacción deportes, 27 jun (EFE).- Los españoles Carlos Sainz (Williams) -con el decimoséptimo tiempo- y Fernando Alonso (Aston Martin) -con el vigésimo primero- quedaron eliminados este sábado en la primera ronda (Q1) de la calificación para el Gran Premio de Austria, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Red Bull Ring de Spielberg.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el neumático blando, los 4.318 metros de la pista estiria en un minuto, siete segundos y 83 milésimas, 176 menos que el inglés Lando Norris (McLaren); en un acto en el que también quedó eliminado, con el decimonoveno crono, el mexicano Sergio Pérez (Cadillac).

PUBLICIDAD

La segunda ronda (Q2) se disputará a continuación.

- Eliminados en la primera ronda (Q1):

17.

Carlos Sainz

ESP

Williams

1:08,252

18.

Alexander Albon

THA

Williams

1:08,509

19.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

1:08,945

20.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

1:09,030

21.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

1:09,942

22.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

1:10,363

EFE

arh