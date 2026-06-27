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Pujol afirma que ha servido con errores y aciertos a Cataluña, que "continúa valiendo la pena"

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El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha dicho este sábado que ha dedicado su vida a servir a Cataluña, con errores y aciertos, "pero siempre con una convicción profunda: que Cataluña valía la pena y que Cataluña continúa valiendo la pena".

Ha asistido en Planoles (Girona) a un homenaje que le dedica la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC, juventudes de CDC y ahora de Junts), aunque el discurso lo ha leído en su hombre la presidenta de la JNC, Carlota Monfort.

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También han asistido el presidente del Parlament, Josep Rull; el alcalde de Planoles, David Verge; el secretario general de Junts, Jordi Turull, y la presidenta del partido en el Parlament, Mònica Sales, entre otros.

"Si alguna cosa querría que se recordase de mí es muy sencilla: que he intentado servir a Cataluña. Con mis limitaciones, con mis errores y con mis acertos", ha dicho.

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CONTRA EL PESIMISMO

Pujol ha pedido seguir trabajando por Cataluña, ya que "los pueblos no mueren sólo cuando pierden instituciones; mueren cuando dejan de creer en sí mismos", lo que considera el mayor riesgo que esta tierra ha tenido en algunos momentos de su historia.

"No tanto el adversario exterior y las dificultades, sino el cansancio interior, la resignación, la desigualdad", ha insistido.

"CATALUÑA ES UNA OBRA INACABADA"

Por eso ha instando a seguir trabajando por Cataluña, pensando a largo plazo, porque "Cataluña es una obra inacabada. Ninguno la posee. Ninguno la representa toda, ni es propietario".

Ha advertido de que el principal obstáculo es caer en el pesimismo, ya que "los pueblos que pierden la esperanza acaban desapareciendo. Cataluña no ha desaparecido en más de 1.000 años de historia, ni desaparecerá si hay hombres y mujeres dispuestos a servirla".

"Cataluña ha superado dificultades mucho más grandes que las actuales. Hemos vivido guerras y dictaduras", ha considerado.

DIVERSIDAD Y NO UNIFORMIDAD

"Os pido que nunca convirtáis a vuestros adversarios en enemigos; que no confundáis firmeza con sectarismo, ni identidad con exclusión", ha dicho, y ha destacado que Cataluña siempre supo avanzar combinando ambición, cohesión y convivencia, sentido de país y fe.

También ha destacado la diversidad: "Nuestra fuerza nunca ha sido la uniformidad. Ha sido la capacidad de integrar, de sumar y de hacer sentir partícipes personas muy diferentes".

DERECHOS PERO TAMBIÉN DEBERES

Además ha advertido de que los catalanes tienen derechos pero también deberes: "De mantener la lengua, de transmitir una cultura, de integrar a la gente que viene de fuera y de cohesionar, del deber de trabajar bien, de servir, de no rendirse".

Ha enfatizado los deberes de todos los catalanes porque todos pueden contribuir, y ha explicado que en su vida ha conocido a muchas personas excepcionales y "la mayoría no saldrán en los libros de historia, pero han sido decisivas. Personas anónimas, discretas y fieles".

"No esperéis que todo lo resuelva la política. La política es necesaria, pero no es suficiente", y ha añadido que las naciones fuertes son las que tienen una sociedad fuerte.

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