Espana agencias

Page pide a Sánchez que si adelanta elecciones, piense en la "infantería" del PSOE y no en lo que exigen Junts y PNV

Guardar
Google icon
Imagen JI3B46H47FH45PX3KYNSQIIXHA

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha pedido este sábado al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que si decide adelantar elecciones, lo haga pensando en la "infantería" del PSOE y no en lo que exigen Junts y el PNV.

Y es que, según ha defendido, a los alcaldes socialistas lo que les interesa actualmente es que sus conciudadanos conozcan su gestión política, y no que el "ruido" y la "tensión" de la política de Madrid "lo tapen todo".

PUBLICIDAD

Page, unas de las voces más críticas dentro del PSOE y el único que abiertamente pide elecciones, ha tomado la palabra en el Comité Federal del partido para trasladar lo que horas antes había manifestado a los medios de comunicación, según confirmaron a Europa Press fuentes socialistas.

Esto es, la necesidad de dar la palabra a los ciudadanos ante la falta de mayoría parlamentaria del Gobierno para continuar la legislatura y ante las investigaciones judiciales sobre presunta corrupción que afectan al Gobierno y el PSOE.

PUBLICIDAD

EL PSOE ESTÁ PEOR AHORA QUE HACE UN AÑO

Page ha recordado que la situación en el partido está peor ahora que hace un año, cuando saltó a la luz el escándalo de sus exsecretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán, el primero condenado a 24 años de cárcel y el segundo investigado en varias causas.

Entonces, ha defendido el presidente castellanomanchego, Sánchez se debería haber sometido a una cuestión de confianza o haber adelantado los comicios porque, a su juicio, ése sí habría sido "un mensaje contundente" que la ciudadanía habría recibido "bien".

Page ha recalcado ante sus compañeros que sigue pensando que el partido se encuentra en "el peor momento" de su historia reciente y que los socialistas deben hacerse "las mismas preguntas que se hacen los ciudadanos" ante la situación que se vive en su seno.

Durante su turno, Page ha querido dejar claro que si bien los culpables de la corrupción son los corruptos, el partido debe actuar para que la ciudadanía distinga entre culpabilidad y responsabilidad.

Y, "para evitar" que los ciudadanos hagan responsable al PSOE de la corrupción que le acecha, ha dicho que lo que tiene que hacer el partido es "tener más cortafuegos" contra los corruptos. En este punto, ha insistido en la necesidad de presentar una querella contra la exmilitante socialista Leire Díez, que supuestamente maniobró para frenar las investigaciones judiciales contra el partido.

FALTA AUTOCRÍTICA POR LAS ÚLTIMAS AUTONÓMICAS

Page también ha aprovechado su alocución para lamentar que Sánchez no haya aprovechado su discurso ante Comité para dedicar "ni una sola palabra" ni dar "ni una sola explicación" sobre los resultados obtenidos por el PSOE en las últimas cuatro elecciones autonómicas (Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía).

Y es que, según ha señalado, "alguna responsabilidad" tendrá la política nacional, el Gobierno central y la dirección federal en lo cosechado en esos comicios teniendo en cuenta que son "varios millones de españoles" los que han votado en los mismos.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Vox se propone derogar tres normas por cada una nueva, empezando por vivienda, cambio climático, igualdad, y la reforma laboral

El partido ha celebrado este sábado su Asamblea General Ordinaria, donde ha presentado un programa de desregulación “integral” para frenar lo que consideran “hiperregulación”

Vox se propone derogar tres normas por cada una nueva, empezando por vivienda, cambio climático, igualdad, y la reforma laboral

Lotería Nacional sábado 27 de junio: compruebe los resultados del último sorteo

Cada sábado, podrás encontrar los resultados ganadores del sorteo llevado a cabo por Loterías y Apuestas del Estado

Lotería Nacional sábado 27 de junio: compruebe los resultados del último sorteo

El egiptólogo más famoso del mundo asegura que construir un puente sobre el estrecho del Mediterráneo es tan fundamental como lo fueron las pirámides

El experto remarcó que la conexión física entre Sicilia y Calabria no solo resolvería una demanda logística, sino que representaría un símbolo de progreso

El egiptólogo más famoso del mundo asegura que construir un puente sobre el estrecho del Mediterráneo es tan fundamental como lo fueron las pirámides
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox se propone derogar tres normas por cada una nueva, empezando por vivienda, cambio climático, igualdad, y la reforma laboral

Vox se propone derogar tres normas por cada una nueva, empezando por vivienda, cambio climático, igualdad, y la reforma laboral

La abogada Miriam González, fundadora de España Mejor, registra Democracia 21, un partido político con el que podría presentarse a las próximas elecciones generales

Pedro Sánchez defiende a su familia, critica el “atropello” a los derechos de Zapatero y promete una España “aún mejor” en 2031 con un “gobierno progresista”

“Bajó diciendo que su papá estaba apuñalando a su mamá”: un hombre mata a su pareja en Mairena de Alfarafe (Sevilla) y es el hijo de ambos el que alerta a los vecinos

El inesperado mensaje que recibió Zapatero mientras revisaba toda su documentación: “Hoy ha aparecido esta factura. ¿Puedes preguntarle si es real?”

ECONOMÍA

Casi 16.000 aspirantes para 1.325 plazas de funcionario en Cataluña este fin de semana: así se reparte la oferta de empleo público

Casi 16.000 aspirantes para 1.325 plazas de funcionario en Cataluña este fin de semana: así se reparte la oferta de empleo público

Esta es la casa más cara para vivir el verano en Mallorca: casi 30 millones de euros, un spa y una sala de cine privada

Hacienda retira a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales y añade a Rusia

El teletrabajo se diluye en España: las empresas recortan esta opción en las nuevas ofertas, en un momento en que los empleados lo valoran más que nunca

Una generación sin casa: solo uno de cada diez jóvenes menores de 25 años consigue comprar una vivienda en España

DEPORTES

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 27 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 27 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

El VAR amarga el ‘Orgullo’ de Irán en el último minuto y clasifica a Egipto que hace historia: los goles y el resumen, en vídeo

Bélgica despierta a tiempo y firma una manita para liderar el grupo G: el resumen y los goles, en vídeo

Un árbitro “bastante permisivo”, muchos “palos” y una Uruguay “leñera” llevan a España al límite

Una España sin brillo expulsa del Mundial a Uruguay y esquiva a Argentina en dieciseisavos