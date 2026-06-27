Page insiste que Sánchez debe someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones

Madrid, 27 jun (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado este sábado al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza o convoque elecciones adelantadas.

Fuentes del PSOE de Castilla-La Mancha han revelado que durante su intervención en el Comité Federal, Page ha insistido en esta petición a Sánchez que ya propuso en el cónclave del pasado año cuando, tal y como ha dicho a los medios a su entrada a Ferraz, habrían estado "en mejores condiciones", ya que ahora atraviesan "el peor momento de la historia reciente del PSOE".

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En su intervención ante Sánchez, Page ha pedido que si finalmente el líder del partido decide adelantar elecciones sea poniendo por delante los intereses de la "infantería" socialista y no los del PNV y Junts.

Además, ha afeado al líder del partido que no haya dedicado ni una sola palabra a los malos resultados cosechados en las últimas cuatro elecciones autonómicas en las que, ha considerado, "alguna responsabilidad" tendrá la "política nacional, el Gobierno y la dirección federal".

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En ese sentido, ha asegurado que a los alcaldes les interesa "que el ruido de la política de Madrid no impida que se hable de su gestión" aunque ha lamentado que la "tensión" de la política nacional "lo tapa todo".

Page se ha referido también a los casos de corrupción que afectan al PSOE y ha exigido al partido se querelle contra la exmilitante Leire Díez.

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Pese a que ha dejado claro que los culpables de estos comportamientos son los que los llevan a cabo, ha incidido en que hay que "tener más cortafuegos" contra ellos. EFE

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