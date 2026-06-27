Page insiste en que Sánchez debe afrontar una cuestión de confianza o convocar elecciones

Madrid, 27 jun (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado este sábado al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza o convoque elecciones adelantadas.

Fuentes del PSOE de Castilla-La Mancha han revelado que durante su intervención en el Comité Federal, Page ha insistido en esta petición a Sánchez, que ya propuso en el cónclave del pasado año cuando, tal y como ha dicho a los medios a su entrada a Ferraz, habrían estado "en mejores condiciones", ya que ahora atraviesan "el peor momento de la historia reciente del PSOE".

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En su intervención ante Sánchez, Page ha pedido que si finalmente el líder del partido decide adelantar elecciones sea poniendo por delante los intereses de la "infantería" socialista y no los del PNV y Junts.

Además, ha afeado al líder del partido que no haya dedicado ni una sola palabra a los resultados en las últimas cuatro elecciones autonómicas donde el PSOE ha cosechado sus peores resultados.

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