Los bomberos siguen trabajando con catorce dotaciones en el incendio de Tiana (Barcelona)

Barcelona, 27 jun (EFE).- Los Bombers de la Generalitat trabajan este sábado con catorce dotaciones en el incendio desatado ayer en Tiana (Barcelona), que está controlado.

Los Bombers han informado de que durante toda la noche han seguido trabajando en la zona y de que este sábado seguirán repasando el perímetro afectado por el fuego y apagando los puntos calientes que encuentren, una labor que estiman que se prolongará todo el día.

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Este incendio provocado comenzó poco antes de las 11:00 del viernes desde cinco puntos diferentes, ha confirmado el Cuerpo de los Agentes Rurales de la Generalitat tras investigar el suceso.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el mismo viernes al hombre que provocó el fuego, que obligó a confinar durante más de una hora a los vecinos de los municipios barceloneses de Tiana, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles y Santa Maria de Martorelles.

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Según los Agentes Rurales, el incendio ha afectado unas 48 hectáreas de masa forestal en el Espacio de Interés Natural de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs. EFE