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Localizado en el pico de Baborte (Lleida) el cuerpo de un excursionista desaparecido

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Barcelona, 27 jun (EFE).- Efectivos de los Bombers de la Generalitat han localizado en el pico de Baborte, en el municipio leridano de Alins, el cuerpo del excursionista desaparecido el jueves en la zona.

Los Bombers informan en un comunicado de que el equipo de búsqueda, integrado por especialistas del Grupo de Actuaciones Especiales, un helicóptero de rescate y drones, además de dotaciones terrestres, encontró el cuerpo del hombre sobre las tres de la tarde de ayer viernes en una zona de difícil acceso próxima al pico.

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La desaparición del hombre se notificó poco antes de las once de la noche del pasado jueves, cuando los familiares de la víctima informaron de que el excursionista había partido por la mañana para hacer la ruta del pico de Baborte.

El hombre se había comunicado con ellos sobre la una y media del jueves tras coronar la cima del pico pero, dijeron, ya no habían vuelto a tener noticias de él.

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La misma noche del jueves, efectivos de los Bombers encontraron el coche del hombre en un aparcamiento del Pont de la Farga y, ya por la mañana, buscaron en el entorno del pico, los lagos de la zona, refugios y cabañas ubicados en la ruta y en el barranco del Sotllo.

A primera hora de la tarde, los bomberos encontraron el cuerpo sin vida del excursionista en una zona de difícil acceso. EFE

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