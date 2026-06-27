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Leiva rompe su récord fuera de Madrid en un concierto 'gigante' ante 23.500 zaragozanos

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Marcos Díaz

Zaragoza, 28 jun (EFE).- Leiva rompió este sábado su récord de asistencia fuera de Madrid en el estreno del Ibercaja Estadio de Zaragoza como recinto para conciertos, el segundo de los 'shows' de despedida de su gira 'Gigante', en el que colgó el cartel de 'no hay billetes' al congregar a 23.500 espectadores.

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El artista volvía a Zaragoza después de haber llenado en las fiestas del Pilar el pabellón Príncipe Felipe, una cita a la que acudieron 8.500 personas el 12 de octubre y en la que ya anunció que regresaría este año.

La vuelta a orillas del Ebro no pudo obtener mejor respuesta, con el primer concierto de un estadio necesitado de alegrías, después de presenciar la triste temporada del descenso del Real Zaragoza.

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En la tierra de su madre, como confesó en las redes horas antes de la actuación, y de artistas como el rapero Kase.O, presente entre el público, Leiva salió al escenario pasadas las 10 y media de la noche.

Lo hizo con camisa y pantalón negros, sombrero y zapatos blancos y una telecaster llena de brillos, tanto visuales como sonoros, que empezó a crujir con los acordes de ‘Bajo presión’.

El músico eligió el mismo tema para abrir el 'show' que en su última visita ciudad y continuó sin parar con 'Lluvia en los zapatos', la stoniana 'Gigante', 'Lobos', 'Terriblemente cruel' y 'Superpoderes', por ese orden, como también hizo el 12 de octubre.

Con un set en el escenario similar al de aquella fecha, rodeado de luces y de una pantalla-túnel en el fondo, la principal diferencia radicaba en que, enfrente, el cantante se encontraba con más del doble de público y, encima de su sombrero, con el cielo raso de una calurosa noche zaragozana.

Podía parecer que el madrileño iba a ofrecer un espectáculo sin sorpresas, pero algo decía en el ambiente que no iba a ser así, empezando por la confesión que hizo en sus primeras palabras dirigidas hacia la pista: "Es el récord de mi vida de público fuera de Madrid y eso significa que cuando sea muy mayor me voy a acordar de este día".

Continuó, como en octubre, con 'Sincericidio', muy coreada por los asistentes, que se enchufaron más si cabe tras las menciones de Leiva a sus raíces mañas y a figuras como Sergio Vinadé, de Tachenko y figura detrás del mítico bar zaragozano El fantasma de los ojos azules.

Con 'Angulo muerto', de esencia sabinera, Leiva bajó las revoluciones y elevó la calidez, para seguir entrecalando canciones de su último LP, como 'El polvo de los días raros’', 'Cortar por la línea de puntos' o 'Shock y adrenalina', y tonadas de trabajos anteriores, como 'Flecha' o 'Diazepam'.

Aunque su potente banda es un destacable compendio de buenos músicos, entre ellos, su hermano Juancho, también sonó bien cuando Leiva se quedó solo para interpretar, armado con su guitarra y su voz, uno de sus clásicos, 'Vis a vis'.

Y avanzada la primera hora de concierto, rebuscó en su pasado para enfundarse el traje de Pereza y cantar una muy relajada 'Pienso en aquella tarde', primera referencia a su antiguo grupo.

'Como lo tienes tú', 'Estrella polar' y 'Lady Madrid' continuaron el recorrido de su etapa con Rubén Pozo, antes de parar para los bises, que comenzaron con 'Caída libre, el tema que cantó con el "bendito" Robe Iniesta en su último disco.

Ya en los minutos finales salió a las tablas su "primer gran amigo de la música", Iván Ferreiro, con el que ya tocó el viernes en el concierto que el gallego ofreció en Zaragoza, por lo que muchos esperaban que se repitiera esta colaboración

'Breaking bad', con la que Ferreiro incluso derramó alguna que otra lágrima en el escenario, 'Turnedo', uno de los himnos del de Nigrán (Pontevedra)y la versión que ya ejecutaron el viernes de 'Insurrección, de El Último de la Fila, anticiparon el fin del concierto.

'Show' que cerró uno de los grandes éxitos de Leiva, 'Como si fueras a morir mañana', y el más recordado de Pereza, 'Princesas'.

Las siguientes fechas de la gira del madrileño serán el 3 y el 4 de julio, en Vigo, para seguir en Cádiz, el día 18, y ya en agosto, en el festival Sonorama Ribera de Aranda de Duero (Burgos) y en Torrevieja (Alicante). EFE

(foto)

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