Las 'Redsticks' caen contra Inglaterra y cierran la Liga como cuartas clasificadas

Redacción Deportes, 27 jun (EFE).- La selección española absoluta femenina de hockey cayó este sábado ante Inglaterra por 4 a 2 en la última jornada de la FIH Pro League que se disputó en Lee Valley de Londres, por lo que las 'redsticks' cierran la competición en cuarta posición con 22 puntos.

Después de encadenar dos victorias consecutivas, ante Inglaterra y Argentina, España cosechó el pasado viernes una derrota ante Argentina por 2 a 0, a la que se sumó la de este sábado contra Inglaterra.

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En el minuto 9 de partido, las inglesas se adelantaron en el marcador con el gol de Tessa Howard, pero la reacción española llegó en menos de un minuto con el tanto de Luciana Molina (1-1), aunque las 'Redsticks' no pudieron adelantarse en el marcador tras un penalti-córner fallado en el minuto doce del primer tiempo.

Ya en el segundo cuarto, un tanto de Olivia Hamilton en el minuto 21 adelantó de nuevo a las inglesas en el marcador (2-1).

El tercer cuarto fue similar en cuanto a juego, con varios penaltis a favor de España que no pudieron transformar en un nuevo tanto que sumar al marcador, por su parte Inglaterra también gozó de varias oportunidades en forma de penalti-córner que tampoco supieron convertir.

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Sin embargo, en los últimos quince minutos de partido fue la inglesa Lily Owsley quien se adelantó en el marcador con el tercer gol en el minuto 51, pero unos segundos más tardes después de una gran jugada colectiva la española Florencia Amundson puso el 3 a 2 en el marcador para intentar conseguir el empate.

Inglaterra sentenció el partido a falta de dos minutos para el final con el cuarto gol que anotó Darcy Bourne tras una jugada de penalti-corner (4-2).

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Con la victoria de Inglaterra, España encaja la segunda derrota consecutiva tras la cosechada contra Argentina y cierra la Liga Europea en cuarta posición con veintidós puntos. EFE