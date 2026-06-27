La reforma del estadio del Almería será en dos fases para no interferir en la temporada

Almería, 27 jun (EFE).- La segunda fase de las obras de remodelación y ampliación del Almería Stadium, hasta los 26.400 asientos, comenzará en la segunda quincena de julio y con una planificación distinta a la inicialmente prevista, ya que se desarrollará en dos etapas para no interferir en la competición y que el equipo pueda jugar en él toda la temporada 2026-27.

El club almeriense informó este sábado que la disputa de la promoción de ascenso a Primera, en la que perdió la final ante el Málaga, le ha obligado a replantear el calendario para adaptar la ejecución de los trabajos al escaso margen que deja el verano, una decisión que se ha adoptado tras "evaluar la nueva situación con las empresas constructoras y con LaLiga".

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Este cambio en la planificación le permitirá "jugar todos los partidos de casa en el estadio durante la temporada 2026/27", según un comunicado de la UD Almería, que explicó que en una primera fase las actuaciones comenzarán por los dos fondos y quedarán limitadas a espacios que no afectarán ni al terreno de juego ni a los graderíos actuales.

El Almería destacó que esta solución protege tanto a sus abonados como al resto de aficionados, ya que, si las obras hubieran avanzado según el calendario original, el equipo habría tenido que abandonar temporalmente el UD Almería Stadium y, a su regreso, el aforo habría quedado reducido en 3.462 localidades respecto a la capacidad actual.

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Este escenario, añade la nota, hubiera impedido garantizar el asiento a todos los abonados, una circunstancia que finalmente se ha conseguido esquivar gracias a la reorganización de los trabajos.

La primera gran etapa de la reforma se prolongará durante toda la campaña 2026/27, representará alrededor del 35 por ciento del volumen total previsto para esta segunda fase y se centrará en las cimentaciones de los nuevos graderíos de ambos fondos, las escaleras que conectarán las actuales gradas con las futuras zonas bajas y las cimentaciones profundas destinadas a los estanques de laminación.

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La UD Almería aseguró que todas estas actuaciones podrán desarrollarse sin afectar a la capacidad del recinto ni a la visibilidad de los espectadores y explicó que la segunda etapa comenzará una vez concluida la temporada y será la de mayor transformación.

En este último caso, los trabajos incluirán el rebaje del terreno de juego en alrededor de seis metros, la retirada de los graderíos metálicos instalados en las zonas bajas de tribuna y preferencia, la construcción de las nuevas gradas y la conexión del césped con el sistema de drenaje ejecutado durante la fase anterior.

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La previsión es finalizar la remodelación completa a principios de septiembre de 2027, cuando el estadio alcanzará una capacidad de 26.400 espectadores, frente a la actual de alrededor de 18.500.

Ante la posibilidad de que las obras se prolonguen durante el inicio de la campaña 2027/28, el Almería ya ha mantenido conversaciones con el Granada para disponer del Nuevo Los Cármenes si fuera necesario disputar allí algún encuentro como local.

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El club almeriense agradeció públicamente la colaboración y la predisposición mostrada para ello por el Granada, si bien prevé que la reforma total del UD Almería Stadium esté acabada en los primeros días de septiembre de 2027. EFE

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