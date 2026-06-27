La Policía refuerza la formación de los agentes desplegados en 10 misiones internacionales

Madrid, 27 jun (EFE).- La Policía Nacional ha concluido esta semana el primer curso de formación sobre zonas hostiles y de riesgo que permitirá incrementar la formación de los agentes desplegados en diez misiones internacionales de nueve países, desde República Centroafricana a Palestina o Colombia.

Según informa la dirección general del cuerpo, la Policía participa en dos misiones de Naciones Unidas (Minusca en República Centroafricana y UNMVC en Colombia) y ocho de la Unión Europea (Irak, República Centroafricana, Libia, Mali, Ucrania, Palestina, Somalia y Moldavia) con un total de 22 funcionarios que en las próximas semanas serán 26.

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Estos despliegues requieren una formación previa de dos cursos obligatorios. Uno de ellos es el curso predespliegue, que la Policía Nacional desarrolla desde el año 2015 y el otro es el de concienciación sobre ambientes hostiles o HEAT, que se obtenía a través de la Escuela Europea de Seguridad y Defensa (ESDC), integrada en el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea.

Ahora, los agentes que participan en este tipo de misiones no tendrán que esperar a la convocatoria del curso de la UE y se podrán formar en las instalaciones de la escuela policial de Ávila.

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El curso HEAT -Hostile Environment Awareness Training- es una formación intensiva diseñada para que un agente adquiera unas competencias suficientes que le permita actuar ante situaciones críticas de una manera consciente, automática, tomando decisiones rápidas y seguras y adoptando las mejores medidas de seguridad adaptadas a la situación de peligro a la que se puedan enfrentar. EFE