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La Policía decomisa 80 kilos de cocaína y dos armas en una operación en Valencia

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València, 27 jun (EFE).- La Policía ha intervenido en Valencia 80 kilos de cocaína, dos armas de fuego y 117 cartuchos de calibre 9 milímetros en una operación desarrollada en el ámbito nacional que logró desarticular un grupo dedicado al tráfico de drogas a gran escala en abril de 2025.

La incautación de esta cantidad de cocaína se enmarca en una de las últimas líneas de investigación que quedaron abiertas en la Operación Diana con la que queda cerrada la investigación, según informa la Policía Nacional en un comunicado.

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El recuento total de efectos aprehendidos durante las fases de esta investigación, que comenzó a principios del año pasado y concluyó con 39 registros domiciliarios y 51 detenidos, asciende a un total 322 kilogramos de cocaína ocultos en diferentes lugares, como vehículos “caleteados”, alrededor de 57 kilos de hachís, más de 12 kilos de marihuana, 979 gramos de heroína y gran cantidad de pastillas de MDMA.

Además, se encontraron más de 554.000 euros en efectivo, doce lingotes de oro, ocho armas de fuego, diversas armas prohibidas y simuladas, numerosa munición de 9 milímetros y 36 vehículos.

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En la operación, 17 personas fueron enviadas a prisión de manera provisional por pertenencia a una organización criminal dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes a gran escala. EFE

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