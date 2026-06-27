La mayoría del Ibex 35 cumple con la paridad en sus consejos, pero no en la alta dirección

Madrid, 27 jun (EFE).- Casi todas las empresas del Ibex 35 ya cumplen con el requisito de la Ley de paridad que les obliga a alcanzar el 40 % de mujeres en sus consejos de administración antes del 30 de junio, pero queda pendiente extender la igualdad a la alta dirección donde solo uno de cada cuatro puestos está ocupado por una mujer.

La falta de paridad -entendida como que el sexo menos representado tiene que alcanzar un mínimo del 40 %- supone una infracción grave en el caso de los consejos de administración, sancionable conforme a lo previsto en la Ley de los mercados de valores.

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La representación igualitaria también es obligatoria para la alta dirección, aunque en caso de incumplimiento la norma establece que en la memoria anual de las empresas se tiene que proporcionar una explicación de los motivos y de las medidas adoptadas para alcanzar ese porcentaje mínimo en los ejercicios sucesivos.

En la actualidad, y según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hasta 18 de mayo, faltaría que 3 de las 35 empresas del Ibex 35 nombrasen una nueva consejera antes del día 30para alcanzar la meta del 40 % en sus consejos de administración.

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La CNMV considera estratégico que las compañías cotizadas incorporen a más mujeres en puestos de mayor responsabilidad, tanto como consejeras ejecutivas como en puestos de alta dirección, ya que 23 sociedades no cuentan con presencia femenina entre sus altos directivos con una "incidencia significativa" en las sociedades de menor capitalización.

"Llevamos desde 2017 haciendo este seguimiento de la representación femenina en consejos de administración y en puestos directivos y, por supuesto, seguiremos haciéndolo", señalan a EFE desde el organismo supervisor, que indice que la transparencia en este terreno es fundamental.

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La propia norma establece que la CNMV publicará anualmente un listado de las sociedades que declaren haber alcanzado los objetivos de representación equilibrada, lo que convierte el cumplimiento en un factor de transparencia pública con implicaciones reputacionales para las empresas que no figuren en él.

Para el resto de empresas cotizadas que no está en el Ibex 35, la ley fija el mismo objetivo del 40 % pero con un año más de margen, hasta el 30 de junio de 2027.

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Las grandes empresas no cotizadas consideradas de interés público tienen un calendario escalonado: deberán alcanzar el 33 % en junio de 2026 y el 40 % en junio de 2029.

Sindicatos, asociaciones empresariales, fundaciones y entidades del tercer sector disponen hasta el 30 de junio de 2028.

Según el "XIV Informe de mujeres consejeras", que elabora anualmente la consultora Atrevia y la escuela de negocios IESE, España está entre los 7 países de la Unión Europea (UE) que alcanzan el objetivo de paridad del 40 %, ocupando la quinta posición con un 41,9 %, por detrás de Francia (46,9 %), Italia (45 %), Dinamarca (43,3 %) y Países Bajos (43,3 %).

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Sin embargo, aún queda en España camino por recorrer, según este informe, porque solo 15 empresas del mercado continuo estaban presididas por mujeres al cierre de 2025 y solo dos de ellas son presidentas ejecutivas: Ana Botín en el Santander y Adriana Domínguez en Adolfo Domínguez.

Además, esta brecha no solo viene determinada por los números ya que, según el estudio, el liderazgo masculino se asocia en los medios con autoridad económica y técnica, mientras que, el femenino, aparece ligado a temas de conciliación y reputación, una narrativa que dificulta que las mujeres sean percibidas en igualdad de condiciones en los entornos que "validan la autoridad económica y financiera".

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En este sentido, el informe que anualmente realiza CCOO sobre indicadores de bueno gobierno en las empresas del Ibex 35 señala que el cumplimiento del 40 % en los consejos de administración se logra incorporando sobre todo consejeras independientes, mientras que quienes representan el capital y quienes tienen funciones ejecutivas siguen siendo mayoritariamente hombres. EFE

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8014699681)