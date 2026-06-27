Espana agencias

La mayoría del Ibex 35 cumple con la paridad en sus consejos, pero no en la alta dirección

Guardar
Google icon

Madrid, 27 jun (EFE).- Casi todas las empresas del Ibex 35 ya cumplen con el requisito de la Ley de paridad que les obliga a alcanzar el 40 % de mujeres en sus consejos de administración antes del 30 de junio, pero queda pendiente extender la igualdad a la alta dirección donde solo uno de cada cuatro puestos está ocupado por una mujer.

La falta de paridad -entendida como que el sexo menos representado tiene que alcanzar un mínimo del 40 %- supone una infracción grave en el caso de los consejos de administración, sancionable conforme a lo previsto en la Ley de los mercados de valores.

PUBLICIDAD

La representación igualitaria también es obligatoria para la alta dirección, aunque en caso de incumplimiento la norma establece que en la memoria anual de las empresas se tiene que proporcionar una explicación de los motivos y de las medidas adoptadas para alcanzar ese porcentaje mínimo en los ejercicios sucesivos.

En la actualidad, y según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hasta 18 de mayo, faltaría que 3 de las 35 empresas del Ibex 35 nombrasen una nueva consejera antes del día 30para alcanzar la meta del 40 % en sus consejos de administración.

PUBLICIDAD

La CNMV considera estratégico que las compañías cotizadas incorporen a más mujeres en puestos de mayor responsabilidad, tanto como consejeras ejecutivas como en puestos de alta dirección, ya que 23 sociedades no cuentan con presencia femenina entre sus altos directivos con una "incidencia significativa" en las sociedades de menor capitalización.

"Llevamos desde 2017 haciendo este seguimiento de la representación femenina en consejos de administración y en puestos directivos y, por supuesto, seguiremos haciéndolo", señalan a EFE desde el organismo supervisor, que indice que la transparencia en este terreno es fundamental.

La propia norma establece que la CNMV publicará anualmente un listado de las sociedades que declaren haber alcanzado los objetivos de representación equilibrada, lo que convierte el cumplimiento en un factor de transparencia pública con implicaciones reputacionales para las empresas que no figuren en él.

Para el resto de empresas cotizadas que no está en el Ibex 35, la ley fija el mismo objetivo del 40 % pero con un año más de margen, hasta el 30 de junio de 2027.

Las grandes empresas no cotizadas consideradas de interés público tienen un calendario escalonado: deberán alcanzar el 33 % en junio de 2026 y el 40 % en junio de 2029.

Sindicatos, asociaciones empresariales, fundaciones y entidades del tercer sector disponen hasta el 30 de junio de 2028.

Según el "XIV Informe de mujeres consejeras", que elabora anualmente la consultora Atrevia y la escuela de negocios IESE, España está entre los 7 países de la Unión Europea (UE) que alcanzan el objetivo de paridad del 40 %, ocupando la quinta posición con un 41,9 %, por detrás de Francia (46,9 %), Italia (45 %), Dinamarca (43,3 %) y Países Bajos (43,3 %).

Sin embargo, aún queda en España camino por recorrer, según este informe, porque solo 15 empresas del mercado continuo estaban presididas por mujeres al cierre de 2025 y solo dos de ellas son presidentas ejecutivas: Ana Botín en el Santander y Adriana Domínguez en Adolfo Domínguez.

Además, esta brecha no solo viene determinada por los números ya que, según el estudio, el liderazgo masculino se asocia en los medios con autoridad económica y técnica, mientras que, el femenino, aparece ligado a temas de conciliación y reputación, una narrativa que dificulta que las mujeres sean percibidas en igualdad de condiciones en los entornos que "validan la autoridad económica y financiera".

En este sentido, el informe que anualmente realiza CCOO sobre indicadores de bueno gobierno en las empresas del Ibex 35 señala que el cumplimiento del 40 % en los consejos de administración se logra incorporando sobre todo consejeras independientes, mientras que quienes representan el capital y quienes tienen funciones ejecutivas siguen siendo mayoritariamente hombres. EFE

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8014699681)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Todos los cortes de tráfico y restricciones en Madrid por el Orgullo 2026

Del domingo 28 de junio al domingo 5 de julio, en la ciudad se van a llevar a cabo medidas especiales en la circulación de los vehículos

Todos los cortes de tráfico y restricciones en Madrid por el Orgullo 2026

Un hombre mata a su pareja, una mujer de 44 años, en Mairena de Alfarafe (Sevilla): han encontrado a la víctima con heridas de arma blanca

El presunto autor, su pareja de 44 años, se encuentra hospitalizado en estado grave por heridas que él mismo se ha provocado

Un hombre mata a su pareja, una mujer de 44 años, en Mairena de Alfarafe (Sevilla): han encontrado a la víctima con heridas de arma blanca

Quemaduras, intoxicaciones y alteraciones neurológicas: los peligros para la salud de un incendio forestal

Sanidad publica su primera guía de recomendaciones sanitarias ante el fuego

Quemaduras, intoxicaciones y alteraciones neurológicas: los peligros para la salud de un incendio forestal

Haifaa al-Mansour, la mujer que cambió el cine de Arabia Saudí: “La vergüenza es un arma en Oriente Medio. Lo triste es que las mujeres acaben adoptando esa mentalidad”

La primera directora del país estrena este 26 de junio ‘La mujer sin nombre’, un thriller con el que vuelve a cuestionar el papel de las mujeres en la sociedad saudí

Haifaa al-Mansour, la mujer que cambió el cine de Arabia Saudí: “La vergüenza es un arma en Oriente Medio. Lo triste es que las mujeres acaben adoptando esa mentalidad”

Fin de semana de temperaturas muy altas y tormentas aisladas: la Aemet pone en alerta a seis comunidades autónomas

Tras la ola de calor, vuelven a subir los termómetros en buena parte del país, con valores que pueden llegar a los 38 grados

Fin de semana de temperaturas muy altas y tormentas aisladas: la Aemet pone en alerta a seis comunidades autónomas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre mata a su pareja, una mujer de 44 años, en Mairena de Alfarafe (Sevilla): han encontrado a la víctima con heridas de arma blanca

Un hombre mata a su pareja, una mujer de 44 años, en Mairena de Alfarafe (Sevilla): han encontrado a la víctima con heridas de arma blanca

El inesperado mensaje que recibió Zapatero mientras revisaba toda su documentación: “Hoy ha aparecido esta factura. ¿Puedes preguntarle si es real?”

Los socios del Gobierno consiguen que Sánchez levante su bloqueo a la ley de nacionalidad para los saharauis antes del parón veraniego: “Está cediendo”

Cinco españoles muertos mientras 14 siguen bajo los escombros: todavía hay 119 desaparecidos tras el doble terremoto en Venezuela

El Gobierno de Canarias confirma el fallecimiento de Isabel Jara, delegada en Venezuela, en el doble seísmo de Caracas

ECONOMÍA

El teletrabajo se diluye en España: las empresas recortan esta opción en las nuevas ofertas, en un momento en que los empleados lo valoran más que nunca

El teletrabajo se diluye en España: las empresas recortan esta opción en las nuevas ofertas, en un momento en que los empleados lo valoran más que nunca

Una generación sin casa: solo uno de cada diez jóvenes menores de 25 años consigue comprar una vivienda en España

No, el casero no puede prohibir que el inquilino reciba visitas en la vivienda alquilada (pero hay una excepción): esto es lo que dice la ley

El Gobierno amenaza a las CCAA del PP con cancelar las transferencias de julio si mantienen su batalla legal por las VPO

El Gobierno incumple las reglas y sigue pagando las pensiones con préstamos: la deuda de la Seguridad Social supera los 126.000 millones

DEPORTES

El VAR amarga el ‘Orgullo’ de Irán en el último minuto y clasifica a Egipto que hace historia: los goles y el resumen, en vídeo

El VAR amarga el ‘Orgullo’ de Irán en el último minuto y clasifica a Egipto que hace historia: los goles y el resumen, en vídeo

Bélgica despierta a tiempo y firma una manita para liderar el grupo G: el resumen y los goles, en vídeo

Un árbitro “bastante permisivo”, muchos “palos” y una Uruguay “leñera” llevan a España al límite

Una España sin brillo expulsa del Mundial a Uruguay y esquiva a Argentina en dieciseisavos

Baena le dedica su primer gol en un Mundial a María, su mayor fan: “Ella me ha ayudado a que ese balón entrase”