La furia de los incendios forestales contada por EFE, en una exposición de PhotoEspaña

Cristina Lladó

Madrid, 27 jun (EFE).- PhotoEspaña y la Agencia EFE presentan una exposición virtual de las mejores fotografías realizadas por profesionales de EFE durante el verano de 2025, cuando el fuego arrasó 355.000 hectáreas llevándose por delante bosques, parques, viñedos, casas y granjas en cientos de municipios.

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Aquellos días decenas de fotógrafos de la Agencia desafiaron el fuego imparable para mostrar la magnitud y furia de los incendios que dejaron diez víctimas mortales, más de medio centenar de heridos y miles de evacuados, especialmente en zonas de Castilla y León, Galicia y Extremadura.

La exposición ‘Lume, Foc, Fuego’, que se puede visitar en la página web de PhotoEspaña, da fe del coraje de bomberos, vecinos y voluntarios que lucharon con denuedo contra unos incendios que devoraron miles y miles de hectáreas, y de la desolación que dejaron a su paso.

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Las impactantes y desoladoras fotos de la muestra son obra de doce profesionales de EFE: Brais Lorenzo, Raúl Sanchidrián, J. M. García, Eliseo Trigo, Sxenick, Paco Paredes, Jesús Monroy, Mariam A. Montesinos, Ana F. Barredo, Chema Moya, Jesús Diges o A. Carrasco Ragel.

Estos son sólo algunos de las decenas de fotógrafos y colaboradores de la Agencia que, a lo largo de aquellos días aterradores, se acercaron al fuego, a sus víctimas y a quienes luchaban por controlarlo para dar fe de la furia y devastación con que las llamas destruyeron cientos de miles de hectáreas.

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"El trabajo de estos profesionales, mujeres y hombres fotoperiodistas, nos emociona porque ayuda a comprender la magnitud de las tragedias, la pérdida de tantas casas, animales y tierras", subraya el presidente de EFE, Miguel Ángel Oliver.

“Las instantáneas superan los límites entre la información pura, la denuncia y la expresión artística, y revelan el esfuerzo y la cercanía de los profesionales de EFE", agrega Oliver.

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En su opinión, esta segunda colaboración con PhotoEspaña "afianza el espacio del fotoperiodismo de autor y el documentalismo narrativo de la primera agencia de noticias del mundo en español”.

Para la directora de PhotoEspaña, María Santoyo, la colaboración con EFE “representa una oportunidad para poner en valor uno de los grandes archivos visuales de nuestro tiempo y reivindicar el papel del fotoperiodismo como sustrato de nuestra memoria colectiva”.

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Durante décadas, los fotógrafos de EFE han documentado con rigor y sensibilidad los acontecimientos que han marcado nuestra historia reciente, construyendo un patrimonio visual de enorme valor, señala la directora de PhotoEspaña.

La exposición presenta casi medio centenar de fotos que se han dividido en tres capítulos: 'Fuego activo. La expansión de las llamas', 'Labores de extinción. La lucha contra el fuego' y 'La tierra quemada. Después de las llamas'.

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Así, el apartado dedicado al fuego activo muestra imágenes de aterradoras llamaradas que devoran bosques, calcinan prados o saltan como olas sobre las carreteras y que estremecen por la furia de las llamas y por la valentía y arrojo de los fotógrafos conscientes de que las buenas fotos se hacen de cerca.

Uno de esos valientes es el gallego Brais Lorenzo, fotógrafo colaborador de EFE que se plantó en “primera línea” junto a los bomberos y en las aldeas con los vecinos.

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“Hay que acercarse, pero hay que ser consciente de que te estás aproximando al monstruo. Tristemente mi tierra arde todos los años y ya sabemos que al fuego hay que tenerle respeto”, asegura.

Para Lorenzo, lo verdaderamente impresionante fue la “reacción del pueblo gallego, que cuando se une es imparable”, dice recordando la entrega con la que mayores y jóvenes se lanzaron a salvar sus aldeas y campos.

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El segundo apartado, 'Labores de extinción. La lucha contra el fuego' da fe de que se hizo con medios y sin ellos, desde el aire o con aperos de labranza.

Todo valía: avionetas, helicópteros, maquinaria pesada como monstruos mecánicos, filas de bomberos avanzando hacia la batalla, pero también vecinos que se adentran entre las llamas para intentar acabar con ellas a golpe de palas o armados con una rama de árbol, rabia y determinación.

El tercer capítulo 'La tierra quemada. Después de las llamas' muestra la devastación tras el fuego, que dejó tras de sí 355.000 hectáreas de tierra calcinada y cientos de miles de árboles como fantasmas.

“Para hacer la mejor foto tienes que estar ahí, en el meollo, mirándole a la cara a las llamas y a las personas que lo sufren”, dice la fotógrafa y colaboradora de EFE Mariam A. Montesinos, quien se hizo kilómetros y más kilómetros por los pueblos de Zamora para documentar “el día después”.

Pueblos arrasados, bosques calcinados y vecinos desolados mirando en silencio la devastación.

“Fueron días muy intensos, de mucho calor, muchos frentes y mucha tristeza, que nos han dejado marcados a todos”, resume confiando en que hayamos aprendido la lección y tragedias como esta no vuelvan a ocurrir. EFE

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