La Fiscalía pide penas de hasta 12,5 años para tres mujeres por prostituir a otras en Vigo

Vigo, 27 jun (EFE).- La Fiscalía pide penas de hasta 12 años y medio de prisión para tres acusadas de, presuntamente, haber prostituido a mujeres vulnerables en un chalet de Vigo.

A la principal procesada, según el escrito del Ministerio Público al que ha tenido acceso EFE, se le atribuyen hasta cinco delitos: dos de explotación de la prostitución con abuso de situación de vulnerabilidad y de necesidad y en condiciones abusivas, un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, otro continuado contra los derechos de los trabajadores y uno de tentativa de prostitución.

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Para cada una de las otras dos procesadas, cooperadoras necesarias de la principal y que en marzo de este año se encontraban en situación irregular en España, la Fiscalía solicita cuatro años y medio de prisión.

Según el escrito de acusación, la acusada principal regentaba, entre 2020 y 2024, un chalet en Vigo y, con ánimo de lucro, daba alojamiento a mujeres en situación irregular en España para explotar su prostitución en condiciones abusivas e insalubres.

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Las víctimas eran alojadas en dependencias sin condiciones de habitabilidad ni higiene, con restos de alimentos y con insectos, debían ofrecer disponibilidad las 24 horas salvo descansos de dos horas diarias y no respetaba enfermedades o problemas de salud, apunta la Fiscalía.

Además les imponía multas y sanciones arbitrarias y condiciones insalubres o ilegales para asegurarse clientela, como no usar preservativos o facilitar droga a los clientes para alargar la duración de los encuentros.

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Una de las víctimas sufrió un trastorno adaptativo que precisó tratamiento psiquiátrico por seis meses.

Otra mujer fue contratada irregularmente como empleada del hogar y, como se negó a ejercer la prostitución, la acusada principal la envió mediante engaño a limpiar un cuarto donde un cliente desnudo intentó agredirla.

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Además, la obligaban a trasladar sustancias prohibidas a los cuartos y por todo ello sufrió un síndrome ansioso reactivo.

Una tercera mujer fue explotada, vivía hacinada, sufría un trato degradante con insultos constantes y fue obligada a prostituirse y a prácticas perjudiciales para su salud.

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La Fiscalía señala que el chalé servía como punto para favorecer la estancia ilegal en territorio español de estas mujeres a cambio de lucrarse al prostituirlas.

La principal acusada también alojó en su momento a una de las coprocesadas con la intención de beneficiarse del dinero que ella obtuviera tanto por prostitución como por su ayuda en la explotación que ejercía sobre una de las víctimas. EFE

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