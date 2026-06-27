Junts, convencido de que "muchos" alcaldes del PSOE desean que Sánchez se aparte para evitar un "tsunami" electoral

Junts está convencido de que "muchos" alcaldes, presidentes autonómicos y presidentes de diputación del PSOE desean que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se aparte y deje paso a otro candidato lo que resta de legislatura para evitar un "tsunami" electoral.

En una entrevista con el programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, el portavoz adjunto de Junts en el Congreso, Josep María Cruset, ha insistido en que la propuesta lanzada esta semana por Míriam Nogueras no sólo es viable sino que con el tiempo será "la única solución" a la situación por la que atraviesa la gobernabilidad del país.

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Cruset ha vuelto a justificar la necesidad de esta 'vía Starmer' --por el ya dimitido ex primer ministro británico, Keir Starmer-- ante la evidencia de que Sánchez no cuenta con una mayoría parlamentaria para poder llevar la legislatura hasta el final de una forma "normal", pero el PSOE sí tiene votos suficientes para bloquear la posibilidad de que la extrema derecha acabe llegando al Gobierno, entre ellos los de Junts

Es por ello que la propuesta de que el presidente se eche a un lado y deje que esta mayoría del Congreso pueda investir a otra persona, teniendo en cuenta que los casos de corrupción acechan "cada vez más" a un Sánchez que, además, no cumple con los compromisos con Cataluña, no sólo es "buena" sino que es "necesaria".

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Cruset se ha mostrado convencido de que si pudiera entrar en las cabezas de "muchos" alcaldes, presidentes autonómicos y presidentes de diputación del PSOE con vistas a los próximos comicios autonómicos y municipales, pensarían igual que Junts.

VE "HUMANO" QUE DE ENTRADA SÁNCHEZ LO RECHACE

Tras rechazar que el Gobierno vea esta iniciativa como una "ocurrencia", el diputado de Junts ha indicado que su partido no va a tomar en consideración el rechazo inicial de Sánchez porque entiende que es "humano" que "nadie" acepte de primeras que es "el problema" y que "se tiene que apartar" y porque sostiene que esta sugerencia necesita "tiempo, meditación y análisis".

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Cruset ha presumido de que Junts haya sido el único partido que haya puesto esta cuestión encima de la mesa como solución a la actual situación del bloqueo y ha cuestionado que los demás sólo se hayan "enfadado mucho".

Así las cosas, el 'número dos' de Junts en el Congreso sostiene que ahora es el momento de que el PSOE tome una decisión porque no puede seguir haciendo ver que "aquí no pasa nada, que todo está en orden y que vivimos en un mundo feliz".

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De lo contrario, ha aseverado, los socialistas serán "los responsables" de que dentro de un tiempo, bien porque se agote la legislatura o bien porque haya un adelanto electoral, "llegue lo inevitable": que la extrema derecha esté más fuerte.

NO HABLA AÚN DE POSIBLES PERFILES

Pese a la conveniencia que defiende Junts de una nueva Presidencia, Cruset no ha ido más allá y ha rehusado hablar de posibles perfiles. "No hablamos ni de si tiene que ser del PSOE o no, si tenía que ser de unas características o no, básicamente porque cuando llegue aquel río, ya cruzaremos aquel puente", ha zanjado.

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Preguntado sobre si Junts está dando un portazo a una hipotética moción de censura del PP, Cruset ha respondido que Junts ha oído hablar "muchísimo" de ella pero "nunca" ha habido ni ha visto ninguna propuesta. Eso sí, ha insistido en que los de Carles Puigdemont no harán "nada" que acerque "lo más mínimo" la extrema derecha al Gobierno del Estado.