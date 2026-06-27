Jorge Martín logra su primera 'pole position' de la temporada

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 27 jun (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) ha logrado su primera 'pole position' de la temporada al ser el más rápido en la segunda clasificación para el Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP, que se ha disputado en el circuito TT de Assen.

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Martín logra su primera 'pole' desde Australia en 2024 y la vigésimo primera de su carrera deportiva en la categoría de MotoGP, por delante de los también pilotos de Aprilia, el japonés Ai Ogura y el italiano Marco Bezzecchi, con Raúl Fernández, también piloto de Aprilia, cuarto.

El español Marc Márquz (Ducati Desmosedici GP26), vigente campeón del mundo, acabó en la séptima posición, con su compañero de equipo, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia, autor del récord absoluto del circuito con 1:30.540 en 2024, quinto.

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La fuerte caída que sufrió Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25) en la práctica oficial, le causó una fractura de la vértebra dorsal D7 que le obliga a abandonar el resto del gran premio tras la supervisión del director médico, el español Ángel Charte.

Aldeguer viajará de regreso a España para someterse lo antes posible a una profunda revisión medica en Madrid.

Su compañero de equipo, Alex Márquez, también protagonizó una fuerte caída en la que la gran preocupación fue saber si se habría visto perjudicado en la recuperación de la fractura de su clavícula derecha y de la vértebra C7.

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Alex Márquez pudo disputar el entrenamiento libre y ayer ya había logrado el pase directo a la segunda clasificación, siempre bajo la directa y estrecha supervisión de Ángel Charte.

Ya en los entrenamientos libres, pronto comenzaron los problemas para los españoles Raúl Fernández y Pedro Acosta, que vieron como sendos problemas mecánicos paraban la Aprilia RS-GP y la KTM RC 16, respectivamente, obligando a ambos a un sobresfuerzo, al tener que empujar las mismas para intentar llegar cuanto antes a sus talleres.

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Fernández pudo llegar rápido para coger la segunda moto, no así Acosta, al que le costó algo más, pues se encontraba más lejos del punto de acceso a los talleres y al final dejó su moto apoyada en un muro y regresó con una de las asistencias del trazado.

Esa sesión libre, centrada habitualmente en la búsqueda de ritmo para la carrera, acabó dominada nuevamente por Marco Bezzecchi y su Aprilia, con el fabricante de Noale con tres de sus motos en cabeza de la tabla, pues a la del italiano se sumaron las del madrileño Raúl Fernández, que sólo dispuso de una moto, y la del japonés Ai Ogura, con Jorge Martín en la séptima posición.

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El italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP25) fue la referencia inicial en la primera clasificación, sabedor de la necesidad de un buen resultado después de la sanción que se le impuso de pérdida de tres posiciones en la salida por molestar a su compatriota Enea Bastianini (KTM RC 16) en la práctica oficial.

A Morbidelli, con un tiempo de 1:31.718, le superó por cuatro décimas de segundo el brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V), 1:31.718, luego superado por el español Joan Mir (Honda RC 213 V) que rodó en 1:31.315.

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Esos primeros minutos de la Q1 fueron intensos, pero fue en el segundo 'time attack' cuando llegó la reacción del francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4), campeón del mundo de MotoGP en 2021, que se aupó hasta la primera posición con un tiempo de 1:31.271, que intentó mejorar pero se coló en la variante 'Geert Timmer' de entrada a la recta de meta y, tanto esa vuelta como la siguiente, le fueron canceladas.

Diogo Moreira, que perdía así el pase a la segunda clasificación, intentó recuperar la posición, pero al rodar algún tiempo muy despacio los neumáticos se enfriaron y, al volver a tirar, perdió adherencia en el tren delantero en la entrada de la curva siete, sin opciones de mejorar.

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Sólo Morbidelli podía sacar a Joan Mir de la segunda clasificación pues comenzó a marcar los tres primeros parciales con vuelta rápida, pero falló en el cuarto y último, y dejó el camino expedito a Quartararo y Mir.

Acosta, que tuvo problemas con una de sus motos durante el entrenamiento libre, la pudo recuperar para la segunda clasificación, al ser un fallo menor que se pudo solventar con cierta facilidad.

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Bezzecchi fue la primera referencia más rápida, con 1:30.853, seguido muy de cerca por Jorge Martín y de Pedro Acosta, mientras que Alex Márquez decidió no tomar la salida en la Q2 para recuperarse lo mejor posible para la carrera 'sprint', y su hermano veía cancelada su primera vuelta rápida por exceder los límites de la pista en la curva trece.

Marc Márquez no desistió, ante la necesidad de marcar una primera vuelta rápida, objetivo que logró en la siguiente al situarse en la novena posición, aunque su tiempo fue nuevamente cancelado por exceder los límites del circuito en la misma curva trece y se mantenía sin un tiempo de referencia en la clasificación.

Esa incidencia de Marc Márquez alteró sus planes de clasificación, ua que mientras él se mantuvo en pista para intentar hacer una vuelta rápida, todos sus rivales estaban en los talleres y viceversa, y cuando regresó a talleres salían a pista el resto de pilotos.

Y entre los que salió a pista el más rápido fue Jorge Martín, que logró rodar en 1:30.812, 41 milésimas de segundo más rápido que su compañero de equipo Bezzecchi, mientras que Pedro Acosta volvía a tener los mismos problemas mecánicos en su KTM cuando estaba en la quinta posición y rodaba en los parciales del italiano de Aprilia.

Marc Márquez iba ya contra el reloj y apurado, para intentar mejorar la undécima posición en la que se encontraba, último, ya que su hermano optó por no disputar la Q2.

En su primer intento, el vigente campeón del mundo ascendió hasta la séptima posición con 1:31.174 y, al menos, dos posibilidades más de mejorar, mientras Raúl Fernández superaba a todos sus rivales, pero su registro era inmediatamente cancelado por exceder los límites de la pista en la curva dieciocho, de manera que se quedó en la cuarta plaza.

El nueve veces campeón del mundo lo intentó una vez más, pero no logró su objetivo y se tuvo que conformar con la séptima posición, por detrás de Martín, Ogura, Bezzecchi, 'Pecco' Bagnaia, o Fabio di Giannantonio, y por delante de Acosta, Quartararo, Mir y Bastianini. EFE