Interceptados 27 inmigrantes, tres mujeres embarazadas, llegados en una patera a Cabrera

Palma, 27 jun (EFE).- Un total de 27 inmigrantes subsaharianos, entre los que hay tres mujeres embarazadas que han sido trasladadas al hospital, han sido interceptados este sábado en las costas de Cabrera (Baleares), donde han llegado a bordo de una patera.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, la localización se ha producido a las 18:40 horas en la zona de costa de Faro n'Ensiola, en Cabrera.

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Entre las personas interceptadas había tres mujeres embarazadas que han sido trasladadas al hospital de Son Espases gracias a una actuación llevada a cabo de forma conjunta entre la Unidad de Helicópteros de la Guardia Civil, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña y el 061.

Además de los mencionados, también ha participado en el rescate de la patera el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Con esta última embarcación, el sábado han llegado a Baleares un total de 102 inmigrantes a bordo de seis pateras: una a Ibiza, otra a Cabrera y cuatro a Formentera.

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En lo que va de año han llegado 2.615 migrantes a bordo de 138 pateras a Baleares, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

Durante 2025 arribaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior. EFE

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