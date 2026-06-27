Espana agencias

Interceptados 27 inmigrantes, tres mujeres embarazadas, llegados en una patera a Cabrera

Guardar
Google icon

Palma, 27 jun (EFE).- Un total de 27 inmigrantes subsaharianos, entre los que hay tres mujeres embarazadas que han sido trasladadas al hospital, han sido interceptados este sábado en las costas de Cabrera (Baleares), donde han llegado a bordo de una patera.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, la localización se ha producido a las 18:40 horas en la zona de costa de Faro n'Ensiola, en Cabrera.

PUBLICIDAD

Entre las personas interceptadas había tres mujeres embarazadas que han sido trasladadas al hospital de Son Espases gracias a una actuación llevada a cabo de forma conjunta entre la Unidad de Helicópteros de la Guardia Civil, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña y el 061.

Además de los mencionados, también ha participado en el rescate de la patera el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Con esta última embarcación, el sábado han llegado a Baleares un total de 102 inmigrantes a bordo de seis pateras: una a Ibiza, otra a Cabrera y cuatro a Formentera.

PUBLICIDAD

En lo que va de año han llegado 2.615 migrantes a bordo de 138 pateras a Baleares, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

Durante 2025 arribaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultado La Primitiva hoy 27 de junio

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultado La Primitiva hoy 27 de junio

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy sábado 27 de junio de 2026

Conoce cuáles fueron los números ganadores del último sorteo de este sorteo, llevado a cabo este sábado

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy sábado 27 de junio de 2026

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 27 junio

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 27 junio

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

El enfrentamiento Page-Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE: el presidente autonómico se queda solo en su reclamo de adelanto electoral

El presidente de Castilla-La Mancha ha invitado a su partido a hacer “autocrítica” y a tomar medidas de cortafuego con los compañeros que están afectados por casos de corrupción

El enfrentamiento Page-Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE: el presidente autonómico se queda solo en su reclamo de adelanto electoral
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El enfrentamiento Page-Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE: el presidente autonómico se queda solo en su reclamo de adelanto electoral

El enfrentamiento Page-Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE: el presidente autonómico se queda solo en su reclamo de adelanto electoral

La UME española rescata con vida a una segunda persona, tras haber encontrado a la primera después de 72 horas bajo los escombros del terremoto en Venezuela

Feijóo acusa a Sánchez de “caudillismo” por gobernar “contra el Congreso” y desde el PP-M lo critican por “aplaudir el hundimiento del Titanic”

Vox se propone derogar tres normas por cada una nueva, empezando por vivienda, cambio climático, igualdad, y la reforma laboral

La abogada Miriam González, fundadora de España Mejor, registra Democracia 21, un partido político con el que podría presentarse a las próximas elecciones generales

ECONOMÍA

Polémica por el precio de venta de esta masía del siglo XIX: 8 hectáreas y un potencial económico ligado al vino

Polémica por el precio de venta de esta masía del siglo XIX: 8 hectáreas y un potencial económico ligado al vino

La mujer de 30 años que ha comprado un lago con dos casas por 370.000 euros: así planea convertirlo en un negocio rentable

Los 6 pueblos costeros en los que aún puedes comprar casas por 100.000 euros en España: zonas alejadas del turismo y con vida local

“El café cuesta 20 céntimos y se vende a 5 euros”: el camarero de un hotel de Ibiza es despedido tras quejarse en TikTok de los altos precios que cobra a los clientes

Una trabajadora lleva a una empresa de congelados a los tribunales y alega que su vida peligró por el frío en el puesto

DEPORTES

KQ, el aficionado más fiel en el Mundial 2026: “Duermo en el coche porque es la única manera de seguir a Argentina sin arruinarme”

KQ, el aficionado más fiel en el Mundial 2026: “Duermo en el coche porque es la única manera de seguir a Argentina sin arruinarme”

Unai Simón da la razón a De la Fuente: portería imbatida y récord histórico para España en el Mundial 2026

Las luces y sombras de España en la fase de grupos del Mundial 2026: mucha posesión, pocos goles y una tarea pendiente

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 27 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

El VAR amarga el ‘Orgullo’ de Irán en el último minuto y clasifica a Egipto que hace historia: los goles y el resumen, en vídeo