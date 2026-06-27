Illa muestra apoyo total a Sánchez e insta al PSOE a mirar adelante con "la cara bien alta"

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha dicho este sábado ante el Comité Federal del PSOE que apoya "completamente, sin matices" el discurso del secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha pedido mirar hacia delante.

"Me siento orgulloso de ser socialista. La cara bien alta. Ni nos doblan ni nos callan", y ha añadido que el diagnóstico ya está hecho, por lo cual hay que centrarse en por qué seguir y para qué, informan fuentes del PSC.

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Ha instado a todos los socialistas a sentir respeto por los propios valores, respeto a la verdad, lealtad al proyecto, orgullo e integridad: "La pregunta no es ¿cómo no vamos a seguir? La pregunta es ¿cómo no vamos a ganar?".

Al apelar a la lealtad, ha pedido tenerla al proyecto político, a los valores, al partido y también al secretario general, porque "el coste personal que está sufriendo merece lealtad por parte de todos".

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ANTE LA DESINFORMACIÓN, VERDAD

También ha destacado que "ante tanto ruido y desinformación, no hay mejor relato, mejor narrativa, que la verdad de los hechos", y al pedir integridad ha defendido admitir los errores y corregirlos, ya que no hay organizaciones perfectas, pero sí fieles a sus principios.

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"Me siento orgulloso de ser socialista. La cara bien alta. Ni nos doblan ni nos callan", y ha instado a seguir adelante para generar prosperidad y riqueza en España.

"NOSOTROS, CON LOS TRABAJADORES"

Ha parafraseado al ministro socialista Ernest Lluch al defender que el PSOE lleve la máxima igualdad y fraternidad a la gente, y ha añadido: "¿Cuál es el modelo? Me niego a que sea el de los tecnoligarcas. Nosotros, con los trabajadores, con la gente de la calle", por objetivos como vivienda, clima, seguridad y acogida al inmigrante.

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Illa considera necesario trasladarlo a los programas de gobierno en los municipios, autonomías y en el Gobierno de España, y "eligiendo compañeros que representen al conjunto de la organización".

"Lo haremos con oficio político. Sin miedo a nada. Con el aval de lo que hemos hecho, con esperanza", ha añadido.