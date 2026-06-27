Illa avala a Sánchez: "El coste personal que está sufriendo merece lealtad de todos”

Madrid, 27 jun (EFE).- El presidente de Cataluña y líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, ha avalado este sábado la gestión del secretario general socialista, Pedro Sánchez, al frente del partido y ha destacado que "el coste personal que está sufriendo merece lealtad por parte de todos" los socialistas.

Según fuentes del PSC, Illa ha subrayado ante el Comité Federal del PSOE que comparte "completamente, sin matices" las palabras de Sánchez ante el cónclave sobre los casos de corrupción en las que ha dicho que van a "limpiar lo que tenga que limpiar" y se ha mostrado convencido de que gobernará más allá de 2027.

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"La pregunta no es cómo no vamos a seguir, la pregunta es ¿cómo no vamos a ganar?", ha preguntado el presidente catalán ante sus compañeros. EFE

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