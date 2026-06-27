Hoy será noticia. Domingo, 28 de junio

VENEZUELA TERREMOTO

Continúan los trabajos de búsqueda y rescate de los españoles en Venezuela.

Madrid - El Gobierno español sigue de cerca los trabajos de búsqueda y rescate de ciudadanos españoles tras el terremoto en Venezuela, donde 14 compatriotas han sido localizados bajo los escombros, mientras desde Madrid continúan saliendo aviones con rescatistas y ayuda humanitaria.

PUBLICIDAD

El número de españoles que han fallecido en los terremotos registrados en Venezuela asciende ya a seis, mientras el de desaparecidos es de 133, han informado este sábado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. Exteriores ha insistido en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.

CONGRESO ARQUITECTURA

Comienza en Barcelona el Congreso Mundial de Arquitectura

Barcelona (EFE).- Barcelona se convierte desde este domingo 28 de junio y hasta el 2 de julio en el epicentro global de la arquitectura con la celebración del Congreso Mundial de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) 2026, una cita que reunirá a 10.000 profesionales de más de 130 países.

PUBLICIDAD

Bajo el lema 'Becoming. Architectures for a planet in transition', el evento abordará desafíos críticos de la actualidad, con especial foco en la crisis de la vivienda, la emergencia climática, la circularidad de los materiales y la evolución del espacio público. El congreso está organizado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y el Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC) y llega treinta años después de que la capital catalana acogiese otro con anterioridad.

EL TIEMPO

Chubascos y tormentas fuertes en el interior este peninsular para mañana domingo

Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes, por la tarde, en zonas del interior este de la Península, con temperaturas altas en zonas de Cataluña, Baleares y en el valle del Guadalquivir.

PUBLICIDAD

El paso de una vaguada dejará esos chubascos y tormentas, que irán acompañadas de rachas de viento muy fuertes y de granizo, puntualmente grande, en Álava, Navarra, La Rioja, Soria, Aragón, el interior de Valencia, el norte de Murcia, Castilla-La Mancha y el extremo este de Andalucía. Además, un flujo de viento marítimo dejará nubosidad baja y precipitaciones, que serán en general débiles en el Cantábrico.

EFE

fp