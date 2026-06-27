Guía para entender qué pasará desde este domingo en el Congreso Mundial de la Arquitectura

Barcelona, 27 jun (EFE).- Barcelona ya está lista para convertirse desde este domingo 28 de junio y hasta el 2 de julio en el epicentro global de la arquitectura con la celebración del Congreso Mundial de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) 2026, una cita que reunirá a 10.000 profesionales de más de 130 países.

Bajo el lema 'Becoming. Architectures for a planet in transition', el evento abordará desafíos críticos de la actualidad, con especial foco en la crisis de la vivienda, la emergencia climática, la circularidad de los materiales y la evolución del espacio público.

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El congreso está organizado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y el Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC) y llega treinta años después de que la capital catalana acogiese otro con anterioridad.

El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) acogerá el grueso del programa académico, con más de 250 ponentes internacionales y 40 sesiones plenarias y debates.

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Las Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) serán por su parte el escenario de la exposición central (de visita libre) y el 'Open Forum' de debates al aire libre, además de albergar la ceremonia inaugural el domingo día 28.

También la Sagrada Familia -no hay que olvidar que se cumplen 100 años de la muerte de Gaudí- será el proscenio de la entrega de los premios del congreso.

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Por su parte, el Museo del Diseño (DHUB) funcionará como un espacio abierto a la ciudadanía, con acceso gratuito, donde se concentrarán charlas y exposiciones, destacando una muestra con las 207 mejores obras de la arquitectura española.

Participarán figuras de referencia internacional como el Premio Pritzker de Arquitectura 2026, Smiljan Radić, y estudios y arquitectos destacados como Lacaton & Vassal, Shigeru Ban o Amateur Architecture Studio, entre otros.

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Y más allá de la arquitectura en sentido estricto, tendrán voz filósofos como Timothy Morton, economistas como Mariana Mazzucato o Ann Pettifor, artistas como Lara Almarcegui, cineastas como Bêka & Lemoine, e ingenieros como Matthias Schuler o Mario Monotti.

El programa se articula en torno a seis ejes temáticos —ecología, economía circular, materiales, políticas urbanas, datos y cultura— y combinará sesiones plenarias, conferencias, debates y talleres para fomentar la participación activa y el intercambio de ideas.

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Las Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs acogen una exposición abierta al público hasta el 19 de julio con doce proyectos internacionales sobre el futuro de la arquitectura.

En una de las instalaciones, un equipo de arquitectos japoneses explora cómo adaptar la capital Tokio para un futuro en el que sus habitantes necesiten vivir más de noche que de día por los efectos del clima.

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En otra, un equipo local ha trabajado reutilizando los desechos de las obras para construir elementos urbanos y así reducir la necesidad de nuevo hormigón por el Ayuntamiento de Barcelona.

Asimismo, la exposición central también permite conocer de cerca el proyecto ganador del último premio Mies Van der Rohe de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea, la renovación del Palacio de Exposiciones de Charleroi (Bélgica), llevado a cabo por los estudios de arquitectura AgwA y architecten jan de vylder inge vinck (AJDVIV).

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Por otro lado, el museo DHUB en Glòries acoge la exposición 'Arquitectura española: 30 años en transición 1996–2026', con lo mejor de la arquitectura española de las últimas décadas.

Desde el Museo Arqueológico de Álava (Vitoria) a la recuperación del Caminito del Rey, en Málaga, pasando por la sede de la Fundación Francisco Giner de los Ríos, en Madrid; el Jardín de las Hespérides, en València, o la Biblioteca Municipal de Nigrán, en Pontevedra.

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La muestra, cuentan los organizadores, abarca desde complejos paisajes productivos hasta pequeñas arquitecturas domésticas, activando, así, un campo de relaciones del que emergen valores contemporáneos, como la ecología, la inclusión y la adaptación al cambio climático. EFE