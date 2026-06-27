Gibraltar concluye los trabajos en su lado del paso fronterizo

Algeciras (Cádiz), 27 jun (EFE).- Gibraltar ha concluido las obras su lado de la Verja, tras lo que el tráfico rodado para entrar en el Peñón, desviado las últimas semanas para que se llevaran a cabo los trabajos, vuelve a sus carriles habituales.

En un comunicado de prensa, el Gobierno gibraltareño explica que estos trabajos han concluido varios días antes de lo previsto, por lo que a partir de la noche de este sábado el desvío dejará de estar en vigor.

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El acceso peatonal, que no se vio afectado en ningún momento durante los trabajos, permanece sin cambios.

Estos trabajos forman parte de la preparación para que el próximo 15 de julio entre en vigor la aplicación del acuerdo entre el Reino Unido y la UE sobre el anclaje de Gibraltar tras el 'brexit', y que supondrá que este paso fronterizo desaparecerá y los controles de entrada y salida del espacio Schengen se trasladarán al aeropuerto y puerto de Gibraltar. EFE

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