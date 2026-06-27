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Fundación Telefónica premia con 150.000 euros el talento en favor del progreso tecnológico

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Madrid, 27 jun (EFE).- Fundación Telefónica ha creado los Premios Tecnológicos, una iniciativa que cuenta con una dotación de 150.000 euros divididos en seis galardones para reconocer trayectorias e iniciativas que impulsan el talento joven español y contribuyen al progreso tecnológico de manera humana, inclusiva y con propósito.

Según informa la fundación en un comunicado, el montante total se repartirá en seis categorías, cuyos ganadores recibirán 25.000 euros cada uno.

Dichas categorías son Arte Digital, para reconocer una obra finalizada de cualquier disciplina que explore relación entre arte y tecnología, Internet de las Cosas -premiando la convergencia entre mundo físico y digital-, Inteligencia Artificial, Robótica, Humanidades y Comunicación.

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La iniciativa, destacan los organizadores, no solo reconoce el talento y desarrollo tecnológico, sino que "pone en valor la capacidad para generar impacto real, acelerar la innovación y dar respuesta a los grandes retos".

Enrique Goñi, presidente de Fundación Telefónica, ha insistido en que el objetivo de los premios es "reconocer y proyectar el talento como motor real de transformación".

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"Queremos apoyar a quienes, desde la tecnología, están construyendo soluciones con impacto y mejorando la vida de las personas", ha añadido. EFE

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