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Feijóo afirma que el PP catalán sale de su congreso como alternativa, no "en modo resistencia"

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que el PP catalán sale este sábado de su XVI Congreso como alternativa política que ve necesaria y posible en Cataluña, y no "en modo resistencia".

Así se ha expresado durante el congreso del partido tras la reelección de Alejandro Fernández como presidente de los populares catalanes con el 97,51% de los votos.

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Feijóo ha destacado que "ha sido capaz de remontar momentos muy complejos, muy difíciles" en que el PP catalán estuvo a punto de no tener representación en el Parlament.

"A veces, cuando uno tiene un pésimo resultado, lo que intenta es reconstruir, aceptar los errores", y considera evidente que Fernández ha encontrado el camino de la recuperación del partido.

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"UNIDAD INTERNA SIN FISURAS"

El líder de los populares ha afirmado que "solo con una unidad interna sin fisuras se ganan las elecciones" y que eso lo vio la sociedad catalana en las autonómicas de 2024, cuando el PP de Alejandro Fernández pasó de 3 diputados a 15 en el Parlament.

"No estamos aquí para defender nuestro último resultado, sino para mejorarlo. Pero también os digo: hoy somos un partido con más implantación, con más confianza y con más aplomo en Cataluña que cuando llegué", ha añadido.

Considera que el PP catalán ha conseguido esa implantación "sin miedo y sin mentiras, sin victimismo como hace el nacionalismo de la izquierda, sin lanzar promesas vacías, sin incendiar la calle con discursos de odio", sino con ilusión.

"NECESIDADES" DE CATALUÑA

En este sentido, ha asegurado que el congreso del partido se dirige a todos los catalanes para decirles que el gran objetivo es "que sirva para abrir una nueva etapa política en Cataluña, para que Cataluña vuelva a liderar y vuelva a ser decisiva en el futuro de España".

"Yo no voy a responder a las necesidades de esta tierra ni por chantaje", sino que lo hace por convicción y por compromiso y con el conocimiento de lo que necesitan los catalanes.

"Lo que necesitamos en Cataluña es un mejor control de fronteras porque la crisis migratoria actual está tensionando nuestros servicios, nuestra convivencia y nuestra seguridad", y ha defendido también la necesidad de mejora de infraestructuras como la de la red de Rodalies.

También ha apostado por unos "impuestos razonables, porque el infierno fiscal actual limita el crecimiento y las posibilidades de Cataluña".

Además, ha destacado que "el cambio en España está asegurado" si el PP consigue los diputados necesarios en las próximas elecciones generales.

"Os vengo a pedir el cambio desde Cataluña para el conjunto de España, quiero que seáis la lleve que saque a Sánchez de la Moncloa", ha concluido.

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EuropaPress

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