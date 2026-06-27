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Feijóo acusa a Sánchez de "caudillismo" gobernando contra la voluntad del Congreso

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de gobernar contra la voluntad del Congreso tras la moción aprobada con los votos de PP, Vox, Junts, CC y UPN que reclama una moción de confianza: "Eso no es democrático, es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años".

En su intervención en el XVI Congreso del PP catalán este sábado, ha asegurado que nunca pensó "que fuera a haber un presidente del Gobierno rodeado de corrupción, humillando a los socios que le sostienen y que le siguen sosteniendo".

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"Antes o después voy a devolver a mi país un gobierno decente. Eso es una urgencia inaplazable. En las próximas elecciones generales nos jugamos la democracia", y ha defendido que Cataluña es la llave para sacar a Sánchez de la Moncloa.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

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