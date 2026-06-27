Estabilizado el incendio de Tamarite (Huesca) y los evacuados podrán volver a sus casas

Zaragoza, 27 jun (EFE).- El consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha afirmado este sábado que el incendio de Tamarite de Litera (Huesca), que ha afectado desde el jueves a unas 4.300 hectáreas, "se da por estabilizado" y ha avanzado que los vecinos de los tres núcleos evacuados, Azanuy, Calasanz y Alins, podrán volver a sus casas desde primera hora de la tarde.

Bermúdez de Castro, que ha hecho estas declaraciones a los medios tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), ha precisado que también se ha decidido a petición del puesto de mando avanzado bajar del nivel 2 al 1.

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Algo que se traduce en que el operativo seguirá trabajando en la zona en labores de refresco y finalización del incendio, con seis brigadas forestales del Gobierno de Aragón y medios aéreos, aunque ya se han podido retirar los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El consejero ha explicado que, en cuanto a la situación meteorológica, se esperan condiciones muy parecidas a las del viernes, con temperaturas altas y viento del sur con alguna racha fuerte, por lo que ha advertido de que habrá que estar "muy atentos" a que haya algún posible punto caliente en el área del incendio y, el domingo, a las tormentas.

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Bermúdez de Castro también ha anunciado que los vecinos evacuados van a poder volver a sus casas, aunque se les solicitará que permanezcan dentro del núcleo y no acudan a los campos, pues todavía quedan brigadas trabajando y podría resultar "peligroso".

"Pueden hacer su vida normal en sus casas, pero con un cierto control de sus movimientos", ha especificado el consejero.

Preguntado por cuándo podría darse por extinguido el incendio, ha afirmado que dependerá de cómo evolucione este sábado, aunque ha vaticinado que se necesitarán "dos o tres días" de labores de refresco.

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Por último, ha agradecido a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a la UME, a los agricultores y voluntarios y a Cataluña, la Comunidad Valencia y Castilla y León el apoyo prestado. EFE