Espana agencias

España tiene ya más de 100 viviendas colaborativas, un modelo barato y bueno para la salud

Guardar
Google icon

Pamplona, 27 jun (EFE).- España cuenta ya con más de 100 proyectos de vivienda colaborativa, un modelo que los expertos en salud pública proponen incentivar por sus demostrados beneficios para el bolsillo y también para la salud: combaten la soledad no deseada, promueven el envejecimiento saludable y mejoran la convivencia y los cuidados.

Nacido en Dinamarca en los 70, el "cohousing" se basa "en una manera de vivir un poco diferente": cada persona tiene su casa pero comparte espacios comunes, como cocinas o lavanderías, con lo cual se optimizan costes y se fomentan las relaciones sociales.

PUBLICIDAD

Así lo explica a EFE Isabel Portillo, secretaria de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), que ha participado estos días en su XLIV reunión anual donde se ha reivindicado este formato como alternativa al tradicional, en un contexto en el que la vivienda constituye la principal preocupación para casi el 43 % de la población, según el CIS.

Nada tiene que ver con los "coliving" que están proliferando en los centros de las grandes ciudades y que suponen la "copia" especulativa: edificios comprados por grandes fondos que alquilan las estancias a precios desorbitados y que se han convertido en foco de gentrificación y motivo de expulsión de los vecinos.

PUBLICIDAD

En los "cohousing", las personas tampoco son las propietarias de los alojamientos, sino que se integran en una cooperativa, que regula las condiciones de pertenencia. Pueden ser senior, intergeneracionales o para jóvenes.

Pagan una renta no superior al 20 % de sus ingresos, de la que una parte se destina al mantenimiento de las infraestructuras y otra a devolver al banco el crédito solidario solicitado para levantar el proyecto. Normalmente, se hace sobre terreno cedido por los ayuntamientos, pero no siempre.

Cada uno dispone de su rincón privado, pero "están abiertos al barrio, a la comunidad, son espacios en los cuales las personas se desarrollan, viven, se ayudan, comparten conocimientos y experiencias".

"Aprendemos a no relacionarnos más que con el móvil, mejora la vida, disminuye el número de medicamentos que se toman. Cuando estás triste, alguien te va a acompañar. Si estás enfermo, alguien te va a cuidar. Si no sabes qué hacer con tus hijos porque tienes que irte a trabajar, alguien te los va a cuidar", resume Portillo.

Los alojamientos colaborativos persiguen "también una autosostenibilidad a nivel económico", porque "vives en un alojamiento que te puede permitir tu salario y si en un momento determinado tienes un problema, es la cooperativa la que te va a ayudar".

Aunque este modelo de autogestión "no está bien entendido" todavía, ha ido expandiéndose cada vez más por Estados Unidos, Canadá y Europa.

En España, hay más de 100 en distintas fases de implantación, de los cuales alrededor de 40 están habitados; pese a sus ventajas, la principal barrera que se topan es la de conseguir el terreno. "Es un tema de decisiones políticas", admite la experta.

Hay comunidades que están algo más avanzadas, la primera Cataluña, donde por ejemplo se han transformado hoteles en "cohousing", como el del barrio de Poble Nou de Barcelona. También hay proyectos en Madrid, Zaragoza, Andalucía, la Comunidad Valencia o Navarra, entre otras.

Maite Gaztelu se metió en 2018 en el proyecto senior Etxekonak bat para "prevenir la soledad" porque, a sus 68 años, tiene claro que no quiere "la vejez típica organizada" de las residencias. A sus hijos al principio "les extrañaba" el deseo de su madre, pero con el tiempo han acabado "entrando".

La cooperativa tiene 54 socios, 39 mujeres y 15 hombres. "Provenimos de muchos grupos con actividad social, que de repente te jubilas y te dices: '¿quién soy yo ahora?' ¡Si tengo un montón de saberes que me apetece compartir!", ilustra.

Para entrar, cada socio aporta de entrada 45.000 euros en tres tandas; a ello se suman las rentas mensuales, que incluyen todo, incluso una pequeña ayuda para cuidados, salvo la comida. Las mensualidades van de los 700-800 euros para personas solas a los 1.100-1.200 que aportan las parejas.

Ya tienen el solar y la licencia de obras, les falta salvar el escollo financiero para poder levantar las viviendas, que confían estén listas en 2028.

Hasta entonces, ya hacen muchas cosas juntos, salen de paseo al monte, tienen un grupo "buenos días" de WhatsApp con el que cada mañana confirman entre todos que están bien y otro para actividades culturales, hacen listas de voluntarios para cuidar cuando uno tiene problemas...

Cuando convivan, será incluso más fácil. "Tenemos muchas ganas porque ha sido un sueño que lo hemos ido creando con mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha ilusión. Nos queremos ver ahí ya", anhela. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hacienda retira a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales y añade a Rusia

Una orden ministerial actualiza la lista española de jurisdicciones no cooperativas tras los avances en cooperación fiscal con Gibraltar e incluye a Rusia por mantener un régimen tributario perjudicial

Hacienda retira a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales y añade a Rusia

España confirma que sigue sin poder localizar a 133 ciudadanos tras los dos terremotos en Venezuela: hay 14 españoles bajo los escombros y cinco fallecidos

El ministro de Exteriores ha actualizado la cifra de ciudadanos españoles desaparecidos y fallecidos tras el doblete sísimico que deja en Venezuela casi 1.000 muertos y miles de desaparecidos

España confirma que sigue sin poder localizar a 133 ciudadanos tras los dos terremotos en Venezuela: hay 14 españoles bajo los escombros y cinco fallecidos

BTS deja sin voz a Madrid en la inauguración de su gira europea: un espectáculo con luces y sombras a la altura de la euforia

El septeto surcoreano inauguró este viernes el primero de sus dos conciertos en el Riyadh Air Metropolitano, con una producción que osciló entre el exceso y el vacío

BTS deja sin voz a Madrid en la inauguración de su gira europea: un espectáculo con luces y sombras a la altura de la euforia

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1 de este 27 junio

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1 de este 27 junio

Una operación internacional permite rescatar en Kosovo a una niña secuestrada por su padre en Mallorca y sacada del país oculta en el maletero de un coche

El hombre cerró sus cuentas bancarias, eliminó sus redes sociales y alteró su aspecto físico para no ser identificado, y envió por correo a Marruecos un localizador Airtag que llevaba su hija para tratar de engañar a las autoridades

Una operación internacional permite rescatar en Kosovo a una niña secuestrada por su padre en Mallorca y sacada del país oculta en el maletero de un coche
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre mata a su pareja, una mujer de 44 años, en Mairena de Alfarafe (Sevilla): han encontrado a la víctima con heridas de arma blanca

Un hombre mata a su pareja, una mujer de 44 años, en Mairena de Alfarafe (Sevilla): han encontrado a la víctima con heridas de arma blanca

El inesperado mensaje que recibió Zapatero mientras revisaba toda su documentación: “Hoy ha aparecido esta factura. ¿Puedes preguntarle si es real?”

Los socios del Gobierno consiguen que Sánchez levante su bloqueo a la ley de nacionalidad para los saharauis antes del parón veraniego: “Está cediendo”

Cinco españoles muertos mientras 14 siguen bajo los escombros: todavía hay 119 desaparecidos tras el doble terremoto en Venezuela

El Gobierno de Canarias confirma el fallecimiento de Isabel Jara, delegada en Venezuela, en el doble seísmo de Caracas

ECONOMÍA

Hacienda retira a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales y añade a Rusia

Hacienda retira a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales y añade a Rusia

El teletrabajo se diluye en España: las empresas recortan esta opción en las nuevas ofertas, en un momento en que los empleados lo valoran más que nunca

Una generación sin casa: solo uno de cada diez jóvenes menores de 25 años consigue comprar una vivienda en España

No, el casero no puede prohibir que el inquilino reciba visitas en la vivienda alquilada (pero hay una excepción): esto es lo que dice la ley

El Gobierno amenaza a las CCAA del PP con cancelar las transferencias de julio si mantienen su batalla legal por las VPO

DEPORTES

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 27 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 27 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

El VAR amarga el ‘Orgullo’ de Irán en el último minuto y clasifica a Egipto que hace historia: los goles y el resumen, en vídeo

Bélgica despierta a tiempo y firma una manita para liderar el grupo G: el resumen y los goles, en vídeo

Un árbitro “bastante permisivo”, muchos “palos” y una Uruguay “leñera” llevan a España al límite

Una España sin brillo expulsa del Mundial a Uruguay y esquiva a Argentina en dieciseisavos