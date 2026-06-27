Espana agencias

Enfado en Ferraz con Enma López por precipitarse en el lanzamiento de su candidatura a la alcaldía de Madrid

Guardar
Google icon
Imagen F3L5XV56UFHTLKMI6CXCJOOTZY

La concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid, Enma López, comunicó en la víspera su intención de dar la batalla interna para ser la candidata al Ayuntamiento de la capital de España, un paso que no ha gustado en la dirección federal del PSOE, donde consideran que se ha precipitado.

López anunció que se presentaría a las primarias contra la actual líder socialista en la ciudad, la exministra Reyes Maroto, y para centrarse en este proceso pedía dejar sus cargos en la Ejecutiva Federal socialista, donde era secretaria de Estudios y Programas y además portavoz adjunta.

PUBLICIDAD

El anuncio, en una carta publicada en sus redes sociales, no sentó bien en la dirección federal del partido, al considerar que no se ha ceñido a los procesos abiertos por la organización, que ha fijado un calendario de primarias para que cada federación elija si lo hace este mes de julio o lo deja para septiembre o noviembre.

Según trasladan fuentes socialistas, no han sido las formas adecuadas, porque dejan en mal lugar a la secretaria de Organización, Rebeca Torró, que lidera el equipo en el que Enma López participaba como portavoz adjunta.

PUBLICIDAD

También reprochan a López que hiciese pública su decisión de postularse para ser la próxima alcaldesa de Madrid en vísperas del Comité Federal que se celebra este sábado en la sede del partido en la calle Ferraz y consideran que resta protagonismo a una cita en la que el secretario general Pedro Sánchez pretende cerrar filas en plena crisis por la corrupción.

Sostienen que introducir este asunto desvía el foco de lo importante e introduce un tema que podría abordarse más adelante. De hecho el secretario general del PSOE de Madrid, el también ministro Óscar López tuvo que manifestarse al respecto a preguntas de los medios.

A su llegada a la reunión del Comité Federal, acompañado por Reyes Maroto, evitó concretar a cuál de las dos candidatas apoya y dijo que serán los militantes en la región quienes lo decidan. Así, destacó que en el PSOE-M hay "primarias" y considera que su papel no es opinar sobre los posibles candidatos sino dirigir la federación y que haya cambio en Madrid.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lotería Nacional sábado 27 de junio: compruebe los resultados del último sorteo

Cada sábado, podrás encontrar los resultados ganadores del sorteo llevado a cabo por Loterías y Apuestas del Estado

Lotería Nacional sábado 27 de junio: compruebe los resultados del último sorteo

El egiptólogo más famoso del mundo asegura que construir un puente sobre el estrecho del Mediterráneo es tan fundamental como lo fueron las pirámides

El experto remarcó que la conexión física entre Sicilia y Calabria no solo resolvería una demanda logística, sino que representaría un símbolo de progreso

El egiptólogo más famoso del mundo asegura que construir un puente sobre el estrecho del Mediterráneo es tan fundamental como lo fueron las pirámides

Casi 16.000 aspirantes para 1.325 plazas de funcionario en Cataluña este fin de semana: así se reparte la oferta de empleo público

Siete de cada diez inscritos en la convocatoria son mujeres y muchos son interinos de la Generalitat que buscan consolidar su plaza tras años de servicios prestados a la administración catalana

Casi 16.000 aspirantes para 1.325 plazas de funcionario en Cataluña este fin de semana: así se reparte la oferta de empleo público

Este es el precio de la luz en España para este 28 de junio

La situación económica mundial ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

Este es el precio de la luz en España para este 28 de junio

El rey Juan Carlos decora y llena de recuerdos su casa de lujo en Abu Dabi sin intención de volver a España: fotos de la familia real y tres olivos

El rey emérito se ha llevado nuevos objetos personales a su vivienda en la isla de Nurai, lo que lo aleja del objetivo de regresar del exilio que escribió en sus memorias

El rey Juan Carlos decora y llena de recuerdos su casa de lujo en Abu Dabi sin intención de volver a España: fotos de la familia real y tres olivos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La abogada Miriam González, fundadora de España Mejor, registra Democracia 21, un partido político con el que podría presentarse a las próximas elecciones generales

La abogada Miriam González, fundadora de España Mejor, registra Democracia 21, un partido político con el que podría presentarse a las próximas elecciones generales

Pedro Sánchez defiende a su familia, critica el “atropello” a los derechos de Zapatero y promete una España “aún mejor” en 2031 con un “gobierno progresista”

“Bajó diciendo que su papá estaba apuñalando a su mamá”: un hombre mata a su pareja en Mairena de Alfarafe (Sevilla) y es el hijo de ambos el que alerta a los vecinos

El inesperado mensaje que recibió Zapatero mientras revisaba toda su documentación: “Hoy ha aparecido esta factura. ¿Puedes preguntarle si es real?”

Los socios del Gobierno consiguen que Sánchez levante su bloqueo a la ley de nacionalidad para los saharauis antes del parón veraniego: “Está cediendo”

ECONOMÍA

Casi 16.000 aspirantes para 1.325 plazas de funcionario en Cataluña este fin de semana: así se reparte la oferta de empleo público

Casi 16.000 aspirantes para 1.325 plazas de funcionario en Cataluña este fin de semana: así se reparte la oferta de empleo público

Esta es la casa más cara para vivir el verano en Mallorca: casi 30 millones de euros, un spa y una sala de cine privada

Hacienda retira a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales y añade a Rusia

El teletrabajo se diluye en España: las empresas recortan esta opción en las nuevas ofertas, en un momento en que los empleados lo valoran más que nunca

Una generación sin casa: solo uno de cada diez jóvenes menores de 25 años consigue comprar una vivienda en España

DEPORTES

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 27 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 27 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

El VAR amarga el ‘Orgullo’ de Irán en el último minuto y clasifica a Egipto que hace historia: los goles y el resumen, en vídeo

Bélgica despierta a tiempo y firma una manita para liderar el grupo G: el resumen y los goles, en vídeo

Un árbitro “bastante permisivo”, muchos “palos” y una Uruguay “leñera” llevan a España al límite

Una España sin brillo expulsa del Mundial a Uruguay y esquiva a Argentina en dieciseisavos