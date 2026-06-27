Enfado en Ferraz con Enma López por precipitarse en el lanzamiento de su candidatura a la alcaldía de Madrid

La concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid, Enma López, comunicó en la víspera su intención de dar la batalla interna para ser la candidata al Ayuntamiento de la capital de España, un paso que no ha gustado en la dirección federal del PSOE, donde consideran que se ha precipitado.

López anunció que se presentaría a las primarias contra la actual líder socialista en la ciudad, la exministra Reyes Maroto, y para centrarse en este proceso pedía dejar sus cargos en la Ejecutiva Federal socialista, donde era secretaria de Estudios y Programas y además portavoz adjunta.

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El anuncio, en una carta publicada en sus redes sociales, no sentó bien en la dirección federal del partido, al considerar que no se ha ceñido a los procesos abiertos por la organización, que ha fijado un calendario de primarias para que cada federación elija si lo hace este mes de julio o lo deja para septiembre o noviembre.

Según trasladan fuentes socialistas, no han sido las formas adecuadas, porque dejan en mal lugar a la secretaria de Organización, Rebeca Torró, que lidera el equipo en el que Enma López participaba como portavoz adjunta.

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También reprochan a López que hiciese pública su decisión de postularse para ser la próxima alcaldesa de Madrid en vísperas del Comité Federal que se celebra este sábado en la sede del partido en la calle Ferraz y consideran que resta protagonismo a una cita en la que el secretario general Pedro Sánchez pretende cerrar filas en plena crisis por la corrupción.

Sostienen que introducir este asunto desvía el foco de lo importante e introduce un tema que podría abordarse más adelante. De hecho el secretario general del PSOE de Madrid, el también ministro Óscar López tuvo que manifestarse al respecto a preguntas de los medios.

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A su llegada a la reunión del Comité Federal, acompañado por Reyes Maroto, evitó concretar a cuál de las dos candidatas apoya y dijo que serán los militantes en la región quienes lo decidan. Así, destacó que en el PSOE-M hay "primarias" y considera que su papel no es opinar sobre los posibles candidatos sino dirigir la federación y que haya cambio en Madrid.