Elene Guridi, cedida por la Real Sociedad, primer refuerzo del Granada

Granada, 27 jun (EFE).- El Granada Femenino ha incorporado a sus filas para la próxima temporada a la centrocampista Elene Guridi, cedida por la Real Sociedad y primer refuerzo del equipo rojiblanco de la Liga F para la campaña venidera.

El club andaluz anunció este sábado en un comunicado el entendimiento alcanzado con la entidad donostiarra para que Guridi, de 23 años, juegue a préstamo en el equipo granadinista hasta el final de la temporada 2026/27.

PUBLICIDAD

Formada en las canteras del Aloña Mendi y de la SD Eibar, recaló en las categorías inferiores de la Real Sociedad en 2018 y, desde su debut con la primera plantilla 'txuri urdin' en 2023, la centrocampista ha disputado más de 40 partidos oficiales con las donostiarras entre la Liga F Moeve, Copa de la Reina y Supercopa de España.

Elene Guridi, a quien el Granada le deseó “la mayor de las suertes en su nueva etapa”, es el primer fichaje estival del conjunto rojiblanco, que en esta próxima campaña va a sufrir una importante reestructuración en su plantilla tras la marcha de muchas de sus jugadoras más importantes de los últimos años. EFE

PUBLICIDAD

jag/cc/sab